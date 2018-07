Flyselskapet Singapore Airlines er blitt kåret til verdens beste flyselskap under årets utgave av prestisjetunge Skytrax Awards. Selskapet fikk også flere andre priser, blant annet prisen for beste førsteklasse.

Qatar Airlines, som vant kåringen i fjor, havnet på andreplass, mens det japanske flyselskapet ANA All Nippon Airways kapret tredjeplassen.

Prisutdelingen blir ofte omtalt som luftfartens svar på Oscar-utdelingen. Verdens største undersøkelse for kundetilfredshet blant flypassasjerer danner grunnlaget for resultatene.

10 på topp: Singapore Airlines Qatar Airways ANA All Nippon Airways Emirates EVA Air Cathay Pacific Lufthansa Hainan Airlines Garuda Indonesia Thai Airways Kilde: Skytrax World Airline Awars

Det norske lavprisselskapet Norwegian havnet på 32. plass på listen av over verdens beste flyselskaper, fire plasser dårligere enn forårets 28. plass.



Lavprisselskapet gjør det likevel langt bedre enn SAS, som havnet på 60. plass.

Norwegian vant også prisen for «verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter», samt prisen for «Europas beste lavprisselskap».

– Jeg er utrolig takknemlig for at vi igjen har fått disse prisene. Det betyr veldig mye for oss alle i Norwegian. Disse anerkjennelsene viser også at det vi har oppnådd så langt blir verdsatt av mange. Jeg vil rette en stor takk til våre passasjerer verden over som har stemt på Norwegian. Dette ville heller aldri vært mulig uten alle de engasjerte medarbeiderne i Norwegian som hver dag tar hånd om passasjerene. Vi skal fortsette å gi våre kunder en god reiseopplevelse og nye ruter til destinasjoner over hele verden, sier Norwegians konsernsjef Bjørn Kjos i en pressemelding.