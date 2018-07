Da 20 år gamle Sigrid Marie Bråthen fra Trondheim la ut et bilde av seg selv og søsteren på Instagram fikk hun en uventet kommentar.

Plastikkirurgen1 holder til i Bergen, og har den siste tiden vært i hardt vær etter det ble kjent at de ved gjentatte anledninger har lagt igjen kommentarer på unge jenters Instagram-profil.

Saken har også blitt omtalt av både NRK og Bergens Tidende.

– Jeg reagerer vanligvis ikke på kommentarer jeg får på Instagram, men dette var noe annet. Jeg synes det var rart og teit at de la igjen den kommentaren, sier Bråthen til TV 2.

– Burde vært ulovlig

20-åringen sier hun har grublet masse over hvordan klinikken kom over hennes profil.

– Jeg har sjekket om jeg har kommet borti og likt noen av deres bilder, men det har jeg ikke, sier Sigrid.

Trønderen sier hun ser at markedsføringen klinikken driver med kan være effektiv, men mener det blir helt feil. Hun synes ikke plastisk kirurgi burde markedsføres i det hele tatt.

– Hvis noen har komplekser eller en spesiell grunn for å operere seg kan de finne ut av det selv, og ikke få det presset på seg av klinikkene. Faren er da at de som ikke tenker på det, kan vurdere plastisk kirurgi, mener Bråthen.

Ukjent med sosiale medier

Styreleder ved Plastikkirurg1, Tom Inge Ørner, sier til TV 2 at han ikke var klar over at kommentarene ble publisert.

REAGERER: 20-åringen reagerte kraftig på kommentaren fra Plastikkirurg1. Foto: Skjermbilde / Instagram

– Jeg har brukt masse tid og penger på å lage denne klinikken. Det er mange ting jeg kan veldig godt, og andre ting jeg ikke kan fullt så godt. Sosiale medier er noe av dette, sier Ørner.

Kirurgen har derfor delegert ansvaret over til eksterne aktører.

– Da jeg ble oppmerksom på hva som hadde skjedd, iverksatte vi tiltak med en gang for å stoppe det, sier han.

– Men er det nødvendig å reklamere for plastisk kirurgi?

– Poenget mitt med å markedsføre klinikken, er å gjøre de som eventuelt vurderer en operasjon klar over at vi eksisterer. Det er ikke min intensjon å løpe etter noen for å finne folk å operere, men jeg er avhengig av at folk vet at jeg finnes, sier Ørner.

– Veldig lei meg

Ørner legger seg nå helt flat, og sier han er helt enig i all kritikken han har fått. Kirurgen sier han gjerne skulle vært foruten det som har skjedd.

– Jeg kan ikke forsvare det som har skjedd, men er veldig lei meg. Nå må vi sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Ørner til TV 2.

20 år gamle Sigrid er glad for at klinikken velger å legge seg flate. Nå håper hun de lærer av feilene som ble gjort.

– De burde skjønt fra starten av at det ikke er lurt å benytte seg av automatiske kommentarer, og det er ikke en god nok forklaring. Men det er bra at de unnskylder seg, sier Bråthen.