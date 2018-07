De thailandske fotballguttene i god form da de møtte pressen

Under en pressekonferanse i Chiang Rai onsdag beskrev guttene hvordan de hadde det i tiden før de ble funnet. De hadde ikke mat, og vann som dryppet inn i grotten var det eneste de kunne fylle magene med.

Etter den fjerde eller femte dagen bestemte de seg for å prøve å grave seg ut av grotten.

– Vi kunne ikke bare sitte og vente, vi måtte prøve å finne en vei ut. Vi gravde på tur, og klarte å grave 4–5 meter inn i grotteveggen, sier treneren for fotballaget.

– Vi drakk mye vann før vi begynte å grave, for å fylle magene. Og så gravde vi på skift helt til det ble kveld, fortsatte han.

De fortalte også om hvordan de reagerte da britiske dykkere fant dem etter at de hadde tilbrakt ni dager flere kilometer inne i den oversvømte grotten.

– Det var et mirakel. Jeg ble sjokkert, sa en av guttene, Adul Sam-on (14).

Takker dykkeren som døde

På eget initiativ snakket de om den 37 år gamle thailandske marinejegeren Saman Kunan, som døde under redningsaksjonen.

– Da vi fikk høre det, ble vi sjokkerte. Vi følte det var vår skyld at han døde, og at vi var årsaken til hans families tap, sa den 25 år gamle treneren for fotballaget.

De viste fram en tegning de har lagd av Kunan, og leste opp en beskjed til familien hans.

– Hvil i fred. Takk for ditt offer. Vær så snill å overbringe våre kondolanser til familien. Vi håper du sover godt, kjære Sam, og at du er på et godt sted. Vi takker deg av hele vårt hjerte, leste en av guttene.

– En familie

Tre marinejegere og en lege ble igjen i grotten etter at guttene ble funnet. Marinejegerne deltok på pressekonferansen, der de fortalte at de fikk et nært forhold til guttene.

– Vi var sammen i ni dager, vi ble veldig nære. Vi er som en familie, sier en av dem. Guttene er enige.

– Jeg ser på dem som fedrene mine, sa en av dem. På spørsmål om hva de vil bli når de blir store, svarer flere av guttene at de vil bli fotballspillere eller marinejegere.

En av guttene sa at de spilte spilte et slags sjakkspill for å få tiden til å gå mens de ventet, ifølge den britiske tv-kanalen Sky News. Guttene ble også spurt om de hadde lært noe av hendelsen.

– Jeg må være mer forsiktig, hensynsfull og bli mer bevisst på konsekvensene av mine handlinger, sa en av guttene.

Klare til å skrives ut

Da guttene ankom pressekonferansen, var de ikledd fotballdrakter. De virket avslappet og glade, og vinket og hilste med den tradisjonelle thailandske wai-hilsenen, med håndflatene mot hverandre.