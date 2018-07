Forlenget varetektsfengsling for spionsiktede Frode Berg

Onsdag ettermiddag forlenget Lefortovo-domstolen i Moskva varetektsfengslingen av spionsiktede Frode Berg frem til 5. oktober.

Utfallet ble dermed som Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, forventet på forhånd.

– Det er jo både positivt og negativt. Det positive er at man nå har en måned kortere enn tidligere, sier Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, til TV 2.

Ifølge advokaten finnes det indikasjoner på at etterforskningen nærmer seg slutten.

– Det vi er bekymret for er hva som skjer bak kulissene. Det får vi ikke vite noe om, i hvilken grad Norge og Russland kan bli enige om en avtale for å få Frode Berg raskt hjem, fortsetter han.

Fengslingsmøtet skulle egentlig ha funnet sted den første uken i august, men ble tirsdag fremskyndet til onsdag. TV 2 kjenner til at ferieavvikling i Russland kan være årsaken til at fengslingsmøtet ble fremskyndet.

Tror på rettsak

Den russiske advokaten opplyste tirsdag at saken mot Frode Berg ventes å være ferdig etterforsket i høst, og at en rettssak kan begynne allerede før jul.

– Nå ser jeg en ende på dette, sa Frode Berg til VG gjennom gitteret i rettssalen i forbindelse med fengslingsmøtet onsdag.

Også i mai ble fengslingen forlenget. Da anket Berg avgjørelsen, men nordmannen fikk ikke medhold. I forbindelse med ankebehandlingen ved den forrige varetektsfengslingen i mai og juni, sa Novikov at han trodde Berg ville bli sittende i fengsel i minst ett år.

– Vi forventer at etterforskningen vil være ferdig innen oktober, som betyr at Frode Bergs rettssak kan begynne så tidlig som november eller desember i år. Det er viktig for oss, for det verste som kan skje i denne saken er hvis etterforskningen blir utsatt, som ikke er uvanlig i Russland, sier Novikov onsdag.

– Kommer ikke på tale at saken droppes

Advokaten påpeker at Frode Berg ikke kan benådes eller slippes fri av andre grunner før han har fått en dom. Når det gjelder Bergs helse, sier Novikov at det ikke er noe som indikerer at Frode Berg føler han er under sterkt fysisk press.

– Han blir ikke torturert. Men han sliter med å ikke få nok frisk luft eller nok trening. Han sitter 23 timer i døgnet i et lite kammer, uten aviser eller bøker på hans eget språk. Det er bare noen få bøker på engelsk.

Berg får ikke lov til å ringe kona, eller få besøk av noen. Det gjør at han sliter med å ha noe å bedrive tiden med.

– Det er veldig hardt for ham. Han pleide å ha et veldig aktivt liv og bruke mye tid ute i friluft. De siste månedene har nye etterforskere gjort framskritt i saken. Jeg kan ikke si at det er veldig gode nyheter for Berg, og at etterforskerne finner beviser som vil gjøre at saken droppes. Det kommer ikke på tale. Men det er gode nyheter at etterforskningen nærmer seg slutten og at saken blir sendt til retten, sier Novikov.