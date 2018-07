Det brenner over store deler av Sør- og Østlandet, og det har det gjort i flere uker.

Brannmannskaper begynner å bli slitne, og utstyr må inn til vedlikehold.

Onsdag melder Direktoratet for sammfunssikkerhets og beredskap (DSB) at det er kontroll på brannene i landet. Men det er ikke sikkert det forblir slik lenge.

– Det er nok stille før stormen, det vil begynne å brenne igjen. Vi har fått månedsvarselet for været framover, og det er ingenting som tyder på at vi får regn som kan gjøre noe med skogbrannfaren. Varselet viser heller at vi får tordenbyger, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB.

Og nettopp tordenbyger kan skape problemer. Mange av brannene det har blitt kjempet mot de siste ukene, startet nettopp ved at lynet slo ned.

– Tilbake til 1947

Så langt i juli har det vært 521 branner i Norge, viser tall TV 2 har fått tilgang til. Bare de siste to ukene har det vært 416 branner.

Bare i Telemark har det vært 79 branner, mens Buskerud har hatt 74 branner.

Selv om det onsdag er kontroll på brannene, er DSB i beredskap.

– Det er ingen som kan huske at det noen gang har vært så mange branner parallelt over så kort tid. Enkelte snakker om at det var like tørt i 1947, men vi har ikke statistikk så langt tilbake, så det er vanskelig å si, sier Rygh Pedersen.

Det ventes derfor at flere branner vil starte.

– Nå håper vi bare at de neste brannene ikke treffer på samme sted samtidig, slik ta mannskaper får hvilt ut før de må i aksjon igjen, sier Rygh Pedersen.

DSB vil oppfordre alle til å være oppmerksomme på mulige branner, og selvfølgelig å unngå alt av åpne flammer.

– Vi er avhengig av å starte slukkingen raskt, så om noen ser noe de tror er en brann, må de varsle fra, sier direktøren, som gjerne skulle hatt mer regn.

– Det eneste som vil hjelpe på situasjonen er regn over litt tid, slik at vannet kan få trekke ordentlig ned i bakken, sier hun.

Storbrann i Sverige

I Norge er det onsdag 12 helikoptre i brannberedskap.

Samtidig har Norge lånt ut ti helikoptre til Sverige, der de kjemper mot det som omtales som de mest massive skogbrannene i moderne tid i landet.

– Vi har sagt til svenskene at dersom vi trenger helikoptrene selv, må vi hente dem tilbake, sier Rygh Pedersen.

Samtidig sender Sivilforsvaret ned to grupper fra Nordland og Finnmark for å styrke brannberedskapen i sør.

25 personer og pumpeutstyr sendes fra Bodø lufthavn onsdag ettermiddag.