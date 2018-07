– Benítez krangler med klubbledelsen

Salget skulle gjøre at klubben ble i stand til å nå sine ambisjoner, og Ashley så på det som en vedvarende investering og dedikasjon til klubben. Han håpte på å få salget i boks innen jul i fjor.

Amanda Staveley var lenge linket som en potensiell kjøper for klubben og la inn et bud Ashley anså som for lavt. Flere trodde likevel lenge at salget skulle gå i boks og at Staveley ville bli den nye eieren.

Det gikk så langt at flere medier i desember i fjor meldte at Ashley og Staveley hadde kommet til enighet og at prosessen skulle avsluttes. Salget ble derimot ikke noe av på det tidspunktet, og i januar meldte The Chronicle at samtalene mellom partene tilsynelatende var avsluttet.

Dermed står Mike Ashley fortsatt som eier for den engelske klubben.

Ettertraktet manager

Det spekuleres på om dette er slutten på Newcastle-karrièren for Benitez. I så fall skulle man ikke tro at Benitez vil være arbeidsledig veldig lenge. Tirsdag meldte The Cronichle at Benitez var ønsket til å lede Spania under VM, som resultat av at Julen Lopetegui måtte gå av etter å ha akseptert jobben som trener for Real Madrid.

Både Benitez og Newcastle skal ha vært positive, og det var et korttidsengasjement kun under VM som var aktuelt. Grunnen til at det ikke gikk i orden skal ha vært at avtalen var for komplisert å forhandle i tide.

Benitez og Newcastle vant for øvrig første kamp i sesongoppkjøringen 2-0 over St. Patrick’s Athletic FC.