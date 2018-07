Hendelsen fant sted rundt midnatt 10. juli i Møllergata, midt i Oslo sentrum. Et vitne varslet politiet etter å ha funnet to livløse menn på bakken.

Den ene hadde lettere skader, men den andre mannen ble kritisk skadet etter å ha blitt slått med en sparkesykkel.

– Mandag 16. juli ble to menn fra Litauen pågrepet for hendelsen. De er begge avhørt og innrømmer at de er involvert i hendelsen, sier politiadvokat Elise Holmeide i en pressemelding.

Politiet opplyser at den kritisk skadde mannen er nå ute av kunstig koma og i stabil tilstand, men er fortsatt bevisstløs.

Politiet sier videre at de ikke har fått noen nærmere prognose fra legene om situasjonen til den alvorlig skadde mannen, som er i 30-årene. Den andre skadde er i 40-årene og forklart seg for politiet.



– Vi hadde innledende avhør av de to siktede tirsdag og vil følge opp med nærmere avhør av dem, sier hun til NTB.

Politiet mistenker at volden er narkotikarelatert, men har ingen holdepunkter for at det er et større bilde eller forgreininger rundt saken.

– Per nå er ikke det noe vi undersøker. Nå har vi funnet de to som vi mener er gjerningsmennene, og vi må begynne der, sier politiadvokat Elise Holmeide.

(NTB/TV 2)