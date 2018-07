– Det er gambling

– Mest spennende for fansen

Den beste av de offensive kjøpene – på papiret – mener han er rekordsigneringen av det brasilianske driblefantomet Felipe Anderson.

– Han er nok den mest spennende signeringen for fansen. Han er bare 25 år, har vært god for Lazio i flere sesonger og har et uforløst potensial. Men også han er en som skal tilpasse seg en annen kultur. I tillegg kommer han fra en litt trøblete sesong med en skade før jul, litt uoverensstemmelser med manageren og slike ting, sier TV 2s fotballekspert.

– Det blir interessant å se. Noen gamblinger må du også gjøre, slår han fast.

Manuel Pellegrini, som har erfaring fra store klubber som Real Madrid og Manchester City, mener Felipe Anderson vil dra nytte av erfaringen han har i å spille for en europeisk toppklubb.

– Han vil gi oss en ny dimensjon i angrep. Felipe har en veldig naturlig og god teknikk, som brasilianere flest, sier Pellegrini til Sky Sports.

Chileneren setter pris på manøvreringsrommet han har fått på overgangsmarkedet.

– Klubben har investert stort. Jeg må takke eierne for støtten jeg har fått. Den siste uken har vært en stor suksess for oss med fire spillere inn, og jeg ser frem til å jobbe dem inn i troppen, sier West Hams nye manager.