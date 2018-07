Vurderer nå om Airbus og EASA bør straffes etter Turøy-ulykken

– To parallelle saker

– Uavhengig av hva politiet konkluderer med, ser vi på grunnlaget for å kreve erstatning, sier den svenske advokaten Stephan Eriksson, som representerer 12 av de 13 familiene som mistet sin kjære i Turøy-ulykken.

Han jobber sammen med Urban Olson og advokatren Brian Alexander som jobber for advokatselskapet Kreindler & Kreindler LLP i New York. Dette er et velrenommert selskap som er spesialister på saker som omfatter ulike former for transportulykker.

5. juli la Havarikommisjonen frem en rapport som sa at et utmattingsbrudd i et planetgir i hovedgirboksen, førte til ulykken. Foto: Amundsen, Paul Sigve

Eriksson vil ikke uttale seg om hvor man er i prosessen eller hva et eventuelt søksmål innebærer, men han er klar på én ting:

– Kommer vi ikke frem til enighet med Airbus om et erstatningsbeløp, så blir det høyst sannsynlig rettssak, sier Eriksson.

I første omgang forsøker man å oppnå forlik.

– Det bør vi klare i løpet av 2018, men blir det rettssak vil dette ta vesentlig lengre tid, forklarer Eriksson.

Advokaten sier han er overrasket over den tunge kritikken som fremmes i rapporten:

– Ja, jeg var overrasket over tyngden i kritikken, det er uvanlig at man trøkker slik til mot EASA. Her har man vært skarpere i kritikken enn det som er normalt for en havarikommisjon, sier Eriksson.



Han sier at de etterlatte har vært veldig opptatt av at flysikkerheten blir ivaretatt og at en lignende ulykke aldri må skje igjen.

– Det faktum at så mye som 90 prosent av vitale deler i girkassen ikke holdt hele den fastsatte «livslengden», men måtte byttes ut underveis, overrasker meg. At Airbus heller ikke undersøkte dette nærmere og stilte spørsmål om hvorfor, overrasket også, avslutter Eriksson.