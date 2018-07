Halfdan Brugger Bjånesøy fra Nesttun i Bergen kom hjem til en svært ubehagelig overraskelse i slutten av juni.

Etter en ferie møtte han en åpen ytterdør til familiens hus.

– Da jeg kom opp her var det skikkelig ille. Da lå alle skuffene på gulvet, forteller Bjånesøy, mens han peker utover stuen.

Tyven hadde forsynt seg grovt, og både pass og sølvtøy var forsvunnet.

Hele raidet havnet på rundt 300.000 kroner i stjålne verdier.

– Det manglet pass og alt sølvtøy var borte vekk. I senga lå det strødd, det var tømt bokser og skuffer, sikkert på jakt etter smykker, sier han.



– Først var jeg lettere sjokkert over at det hadde skjedd. Så ble jeg forbanna og frustrert, sier han.

Utrygg

Også leke-pengeskrinet til minstemann, som kun inneholdt noen hundrelapper, ble stjålet.

– At de har tatt noe sånt fra en liten gutt synes jeg er smålig, sier han.

Selv om verdiene kan erstattes, er det vanskeligere å erstatte tryggheten i hjemmet, forklarer Bjånesøy. Resten av sommerferien tilbringer familien på hytta, ettersom det er for ubehagelig å være hjemme.

– Det er ubehagelig å vite at det var folk her som ikke skulle være her. Du har jo egentlig lyst til å totalrense hele huset, sier han.

– Film verdiene dine

I 2017 registrerte forsikringsselskapet Gjensidige rett over 200 innbrudd i måneden. Ikke uventet ser man en viss økning i ferietiden.

– Husene står tomme over en lengre tid, og det vet tyvene. Kanskje det aller lureste er å alliere seg med naboer man er trygge på, sier Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige Forsikring i Bergen.

Voll anbefaler også at man filmer verdiene man har i hus, for å enklest mulig dokumentere dette dersom uhellet skulle være ute.

– Det er veldig enkelt. Man tar mobilen sin og sveiper over alt man har på noen få minutter, sier han.

Fant tyvgods

Samme dag som TV 2 besøker Halfdan på Nesttun, får han en gledelig telefon fra politiet. De har funnet passene hans og sølvtøy i Larvik.

– De har beslaglagt bagger som de er i ferd med å gå gjennom, sier han lettet.

Fortsatt vet han ikke hvem som tok seg inn i familiens hus og stjal ting.

– Hvis dette er noen rusmisbrukere som har gjort det i desperasjon for å få tak i penger, så er det mer synd på dem enn på meg. Men hvis dette er noen som driver med dette til vanlig, så fortjener de en omgang juling, sier han.