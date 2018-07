Natt til fredag 15. juni i år var Truls Henrik Johansen (23) sammen med tre andre personer ute i to småbåter utenfor Øksnes i Vesterålen.

Begge båtene skal i løpet av natten ha gått på et skjær.

De tre andre ble reddet opp av vannet, og er nå siktet i saken.

En 35 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap i saken, mens to andre – en 27-åring og en 38-åring – er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Førstnevnte sitter i varetekt, mens de to siste er løslatt.

Spesialtrente likhunder

Johansen er fremdeles ikke funnet, og politiet har onsdag innført droneforbud mens de leter etter 23-åringen med spesialtrente, svenske likhunder.

De skal søke i området ved Børøyfjorden og Svinøysundet.

– Hundene er spesialtrente på søk i vannet og skal søke fra forsiden av en plattform på en mindre båt, sier innsatsleder Jørn Karlsen i Nordland politidistrikt til TV 2.

Onsdag kommer to hunder og to hundeførere til Vesterålen for å bistå.

– Lørdag startet vi også et arbeid med å scanne havbunnen i området. Så dette vil foregå parallelt med hundesøket, sier Karlsen.

All rutebåttrafikk til og fra Myre vil i tiden mens søkene pågår bli lagt om nordsiden av Skogsøya. Politiet oppfordrer all småbåttrafikk i området til å ikke komme for nær området der søkene pågår.

Årsaken til dette er at hundene som skal søke i området, må ha rolige omgivelser når de søker. Hundene blir brukt i flere europeiske land til søk etter personer i vannet, og var blant annet sentrale da Kim Wall ble funnet i Køge bukt i fjor.

Søk i en måned

Det er nå over en måned siden 23-åringen forsvant, men politiet har fremdeles et håp om å finne ham.

– Da han ikke ble funnet de første dagene, forsto vi at dette kunne ta tid. Nå har vi hatt tilnærmet kontinuerlig søk i en måned. Det er et møysommelig arbeid, sier Karlsen.

Johansen er antatt omkommet.

– Ingenting tyder på noe annet enn at han ligger i vannet, sier han.