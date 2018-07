Mobilbruk trekkes frem som en av de største truslene mot nordmenns trafikksikkerhet.

For 18 år siden kom de første forskriftene om forbud mot bruk av håndholdt mobiltelefon under bilkjøring. Senere har dette blitt skjerpet ytterligere.

I dag er det forbudt å taste og surfe på mobilen, også når mobilen sitter fastmontert i en holder. Og spesielt dette med surfing har vært en økende trend etter smarttelefonens og sosiale mediers inntog.

Nye skilter registrerer mobilbruk

Akkurat nå testes det ut en helt ny metode i Norfolk, England, som skal begrense nettopp dette.

Det er forbudt å røre en løs telefon under kjøring. Når telefonen er fastmontert kan man ringe opp eller legge på. Dette kan også gjøres via håndfritt utstyr, uavhengig av telefonens plassering. Foto: Scanpix

Her har man nemlig satt opp en rekke nye smart-skilter. Utstyrt med en antenne skal disse fange opp mobilsignaler fra forbipasserende biler.

Skiltene registrerer rett og slett mobilbruk gjennom å måle signalstyrke, og hvor lenge den varer. Når de oppdager aktivitet vil det blinke en rød advarsel til den aktuelle bilen.

Denne bilen kan du starte med mobilen

Avskrekkende

Systemet er satt opp slik at vanlige bluetooth-signaler ikke skal slå ut. I stedet skal det være fokus på å bremse ulovlig nettsurfing, som også er et økende problem i England.

Hensikten med de nye smartskiltene er altså å virke avskrekkende, samt minne førerne på ulovlig mobilbruk. I følge Huffingtonpost skal de ikke logge skiltnummer, eller fungere som en fotoboks ved å lagre data.

Inntil videre er tiltaket med hensikt om å advare bilistene, samt hjelpe britiske myndigheter til å avdekke bilistenes mobilvaner langs veien.

Dette er de sikreste bruktbil-kjøpene

Tar liv

Mobilbruk i bilen tar liv. Mellom 2005 og 2017 omkom 46 mennesker i ulykker der Statens vegvesens ulykkesgruppe (UAG) mener mobiltelefonen var en medvirkende årsak til at ulykken skjedde.

I en undersøkelse gjort av Ipsos for Gjensidige i fjor, svarte nesten halvparten at de av og til bruker mobiltelefonen uten handsfree, mens de kjører bil. Andelen på landsbasis er for øvrig markant større blant dem som har barn under 18 år, enn dem som ikke har det.

Les også: Kom kjørerende med to mobiler – på Pokemon-jakt

Se video: Så enkelt kan du bestille veihjelp fra telefonen.

​