46 år gamle Jose Gilberto Rodriguez er siktet å ha drept to kvinner.

En 62 år gammel kvinne ble funnet drept i sitt hus i Houston fredag, mens en 28 år gammel kvinne ble funnet skutt og drept i en madrassbutikk lørdag.

Det ventes at mannen onsdag vil bli siktet for et tredje drap, etter at en mann ble funnet drept i annen madrassbutikk i Houston mandag.

Myndighetene har ikke identifisert det siste offeret.

Prøveløslatt

Politiet mistenker også mannen for å stå bak et ran av et hus forrige mandag. I tillegg kobles han til ranet og skytingen av en 22-åring som jobbet på metroen i Houston. Personen er på sykehus og tilstanden beskrives tirsdag som stabil.

Ifølge avisa Houston Chronicle er den siktede tidligere dømt for vold og seksualforbrytelser, med et omfattende rulleblad tilbake til 1989.

46-åringen var ute på prøve etter å ha blitt løslatt fra fengsel og sonet videre, betinget med fotlenke. Den fjernet han imidlertid få dager før han skal ha begått lovbruddene han mistenkes for.

Biljakt

– Det er ikke nok søkelys på kriminelle som er på prøve. Vi har hatt en rekke saker hvor de kutter av seg monitoren og dreper noen, sa politisjef Art Acevedo på en pressekonferanse.

Det var en innbygger i Houston som fortalte politiet om hvor mannen befant seg, etter at politiet gikk ut og varslet om en mulig seriemorder.

Mannen ble pågrepet etter en 14 minutter lang biljakt. I bilen ble det funnet en pistol.

Politiet vet foreløpig ikke hva motivet for drapene var.

