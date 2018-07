Det satses stort på selvkjørende teknologi innen bilbransjen nå. Flere bilmodeller kan allerede kjøre seg selv over lengre avstander.

Samtidig gjennomføres en rekke testprosjekter som skal finne ut hvordan de selvkjørende bilene klarer seg i praksis, både ute på landevei og i urbane strøk.

En avgjørende faktor for at dette skal fungere bra, er gode og oppdaterte kart. Her må det samles inn enorme mengder informasjon, som så må bearbeides og settes i system.

Melder inn hull og skader

En måte å få inn dette på, er at de selvkjørende bilene selv filmer og registrerer omgivelsene rundt seg. Så sender de fortløpende informasjonen inn til en database hvor dette blir systematisert og bearbeidet.

Slike løsninger åpner også for flere andre interessante muligheter. Som det Jaguar Land Rover akkurat nå tester ut i Storbritannia.

Bilene i en av deres testflåter er nemlig også koblet opp mot lokale veimyndigheter, i første omgang i Skottland og West Midlands. I praksis ved at bilene fortløpende "melder inn" hull og skader på veiene. Dermed kan vedlikehold og reparasjoner gjøres både raskere og mer effektivt enn i dag.

Vegvesenet tar ikke ansvar for hull i veien

Virtuelt veihullkart

Huller i veien er et betydelig og kostbart problem. Det reduserer sikkerheten og det fører også til skader på bilene. Derfor jobber flere bilprodusenter med å finne løsninger som skal få ned antallet.

En av dem er Ford som har utviklet et virtuelt veihullkart som kan vise nye hull bare minutter etter at de første bilistene har oppdaget dem, og advare andre sjåfører.

Ford viste systemet første gang i fjor. Kartet i bilens display gir sjåføren oppdatert informasjon om hvor veihullene er og hvor store de er, samt kommer med forslag til alternative kjøreruter. Systemet baserer seg på såkalt «crowdsourcing.»

Veien var så dårlig at motorsykkelen brakk

Ford er i gang med et system der bilene skal kunne dele informasjon om veistandarden med andre.

Bilene snakker sammen

Det betyr at når andre biler registrerer et veihull, blir dette umiddelbart delt med systemet.

Den teknologiske utviklingen i bilbransjen går virkelig fort om dagen. Dette handler blant annet om at bilene får stadig mer avansert utstyr, særlig på sikkerhetsfronten. I tillegg åpner det seg store muligheter, etter hvert som stadig flere biler nå er koblet opp mot nettet.

Dette gjør blant annet at bilene kan "snakke" sammen. De kan utveksle informasjon og blant annet bidra til å redusere både køer og ulykker. Og altså fortelle hverandre om huller i veien.

