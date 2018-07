Tirsdag kveld meldte The Times at Chelsea vil forsøke å kuppe Alisson-avtalen foran nesen på Liverpool. Ifølge avisen er Thibaut Courtois på vei fra London til Real Madrid, noe som betyr at Chelsea trenger en ny keeper.

Kilder i Italia hevder imidlertid overfor avisen at Alisson vet hvor han vil: Brasilianeren har snakket med Jürgen Klopp, og ønsker seg aller helst til Liverpool.

Onsdag formiddag melder The Guardian at Liverpools bud på 660 millioner kroner ble avslått, men at Merseyside-klubben har svart med et bud på 715 millioner kroner.

Klubbene er ifølge avisen nær en enighet, og Liverpool har allerede begynt å planlegge den medisinske testen for keeperen.

Skulle Chelsea gå glipp av Alisson, er det aktuelt å hente Petr Cech tilbake fra Arsenal eller Kasper Schmeichel fra Leicester, melder Sky Sports.

Brasilianske Malcom har herjet i Ligue 1 denne sesongen, og flere storklubber har siklet. Nå kan kantspilleren ende opp i Everton. Ifølge Sky Sports er Merseyside-klubben kommet langt i forhandlingene med Bordeaux, og styreformannen er forventet å reise til England i morgen for å sluttføre en avtale verdt i overkant av 300 millioner kroner.

Real Madrid er ventet å gjøre en stjernesignering. De har plassert Eden Hazard øverst på ønskelisten, hevder Daily Star.

Zinedine Zidane er for tiden arbeidsledig. Han kan være på vei til Juventus, men som rådgiver, ikke manager. Det melder Libertad Digital.

Bournemouth ruger plutselig på mye penger. De ønsker å sette klubbrekord ved å hente Jefferson Lerma fra Levante for 350 millioner kroner, samt Diego Laxalt fra Genoa for 270 millioner kroner, skal en tro The Sun.

Ifølge London Evening Standard er Chelsea i ferd med å sluttføre en avtale verdt 470 millioner kroner for Juventus-stopper Daniele Rugani. Det får klubbens kaptein, Gary Cahill, til å vurdere egen fremtid.

Alexander Sørloth kan få en ny konkurrent. Crystal Palace vurderer nemlig å hente Sassuolo-spiss Khouma Babacar for 140 millioner kroner, melder Mirror.

Mario Balotelli var så å si klar for Marseille. Nå er han tilbake i trening med Nice etter avtalen gikk i vasken, ifølge Football Italia.