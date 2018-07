Det avslører franskmannen i et intervju med franske RTL.

– Det var at jeg ble i samme klubb i 22 år, svarer Wenger på spørsmål om hva som var hans største tabbe i løpet av trenerkarriere.

Wenger nådde nesten 22 år som Arsenal-manager etter forrige sesong. Veteranen ble ansatt på slutten av 1996.

– Jeg er en person som kan like nye ting og forandringer, men jeg kan også like utfordringer. Jeg var litt for fanget av min trang for utfordringer, forklarer han.

– Ofret alt

Han erkjenner at han ble besatt av å levere resultater for Arsenal, og at det gikk ut over dem på hans private hjemmebane.

– Jeg har ofret alt, og jeg har såret mennesker rundt meg. Jeg forsømte masse mennesker. Jeg forsømte min familie og dem som er nærmest meg. Dypt inne i seg er den besatte mann kun opptatt av å forfølge det han elsker. Han kan derfor ignorere andre ting.

Arsène Wenger vant tre Premier League-titler og sju FA-cupgull i sin tid som sjef for Arsenal. Nå har han gått over til å følge klubben på avstand.

Tror på Vieira og Henry

Wenger sier blant annet at han er sikker på at de tidligere Arsenal-spillerne Patrick Vieira og Thierry Henry er flinke nok til én dag å lede engelske toppklubber.

– Jeg blir ofte spurt om Thierry og Patrick vil bli gode managere, og jeg svarer alltid ja.

– De har kvalitetene. De er smarte, de kjenner fotballen og har fantastiske evner, men vil de ofre det som er nødvendig? Det er en besettelse som kverner i hodet dag og natt, sier Wenger.

68-åringen uttaler i samme intervju at han vil ta en avgjørelse om sin fotballframtid i løpet av de kommende månedene. I sommer overlot han tømmene i Arsenal til spanske Unai Emery.

