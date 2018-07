Adil Rami (32) var den eneste franske utespilleren som ikke kom på banen under VM i Russland. Nå forteller forsvareren at han kunne ha blitt sendt hjem under mesterskapet.

Etter seieren i åttedelsfinalen mot Argentina feiret flere av de franske spillerne avansementet. Det hele kulminerte i en heftig lek med brannslukkerapparat på hotellet på nattestid. Og det var det Rami som var hjernen bak.

– Greien med brannslukkeren på hotellet var min feil. Jeg spilte Fortnite på rommet og de andre gikk fra dør til dør for å vekke alle. Da forsøkte Benjamin Mendy å stoppe meg fra å lukke døren min. Jeg tok brannslukkeren og sprayet overalt, det var som Ghostbusters, sier Rami til den franske TV-kanalen TF1, gjengitt av L'Equipe.

– Det var røyk overalt, det var som en vannpipe. Sikkerhetspersonellet kom og evakuerte hele hotellet. Jeg trodde jeg skulle få sparken fra landslaget, sier forsvareren.

Ifølge franske medier var landslagssjef Didier Deschamps rasende etter episoden. Men Rami fikk likevel bli med videre i Russland.

Etter finaleseieren annonserte Marseille-spilleren, som for øvrig er kjæreste med den tidligere Baywatch-stjernen Pamela Anderson (51), at han gir seg på landslaget. Dermed blir VM-vinneren stående med 35 landskamper og ett mål for Frankrike.