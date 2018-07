Trump kom med uttalelsen i Det hvite hus tirsdag kveld i forkant av et møte med flere kongressrepresentanter om skattepolitikk.

Under en pressekonferanse med Russlands president Vladimir Putin i Helsinki mandag, nektet Trump å stille seg bak konklusjonen fra etterretningsorganisasjoner om at Russland blandet seg inn i presidentvalget i 2016.

Han sa også at han ikke så noen grunn til at Russland skulle ha blandet seg inn i valget.

Trump sier han sa feil

Kritikken haglet på hjemmebane. Etter massivt press fra flere amerikanske politikere, snakket Trump til pressen tirsdag for å klargjøre hva han egentlig mente i Helsinki.

Ifølge flere amerikanske medier sier Trump at han sa feil under pressekonferansen med Putin. Tirsdag sier den amerikanske presidenten i stedet at han har full tiltro til etterretningstjenester i USA.

Trump sier også at det han mente å si i Helsinki, var at han ikke ser noen grunn til at Russland ikke skulle være ansvarlig for innblanding i presidentvalget.

– I en setning sa jeg «would» i stedet for «wouldn't». Setningen skulle vært «Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle være Russland», sier Trump.

Reaksjonene var mange etter Trumps pressekonferanse med Putin mandag. På spørsmål om Trump stolte mest på Putin, som benekter innblanding i valget, eller sin egen etterretningstjeneste, ville han ikke svare direkte, men sa blant annet:

– President Putin sa nettopp at det ikke er Russland. Jeg vil si dette: Jeg kan ikke si noen grunn til at det skulle være det, men jeg vil virkelig se serveren. Jeg har tro på begge parter.

Massiv kritikk fra amerikanske politikere

Svaret fikk amerikanske politikere til å rase mot presidenten. Chris Murphy, demokrat og senator i Connecticut, skrev på Twitter at hele turen hadde vært en «gigantisk langfinger fra Trump til sitt eget land».

– At president Trump tar Putins side fremfor sin egen etterretning, og klandrer USA for Russlands angrep på vårt demokrati, er en stor skam, skrev Mark Warner, demokrat og senator i Virginia.

– Ikke bare var Trumps kommentarer idiotiske, han er fullstendig i Putins lomme, skrev tidligere CIA-sjef John Brennan.

– Nok en gang tar Donald Trump til den internasjonale scenen for å sette USA i forlegenhet, undergrave institusjonene våre, svekke alliansene våre og omfavne en diktator, skrev Elizabeth Warren, demokrat og senator i Massachusetts.

Jeff Flake, republikaner og senator i Arizona, skrev på Twitter at han aldri hadde trodd han ville se en amerikansk president stå sammen med en russisk president og klandre USA for russisk aggresjon.

– Det er skamfullt, sier han.

Senator i South Carolina, republikaner Lindsey Graham, skrev at Trumps svar ville bli sett på som et tegn på svakhet fra Russlands side.

– Det vil skape langt flere problemer enn det løser, skrev han.​

