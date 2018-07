USAs president Donald Trump har fått mye kritikk de siste dagene. Etter å ha indikert at han stoler mer på Putin enn på egne etterretningstjenester, haglet kritikken så kraftig fra amerikanske politikere at Trump gjorde en helomvending.

Men det er ikke bare i Trumps hjemland at hans uttalelser de siste dagene har skapt bekymring. Under NATO-møtet var Trump ifølge flere nyhetsmedier svært krass overfor medlemsland som ikke oppfyller kravet om å bruke to prosent av statsbudsjettene sine til forsvarsbudsjettet i NATO.

«Alvorlige konsekvenser», «sololøp fra USA» og «alenegang» ble brukt i internasjonale medier for å beskrive det som ble betegnet som et ultimatum fra Donald Trump, og av både Politico og det tyske nyhetsbyrået DPA som en trussel om å trekke USA ut av NATO.

– Ble stående som en lydig hund

Tidligere sjef for den norske etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, er sterkt kritisk til hvordan Trump har kommunisert de siste dagene. I utgangspunktet mener Grandhagen at det er positivt at lederne for verdens to største atommakter møtes, men at møtet med Putin ble langt fra noen suksess for Trump.

– Trump avstod fra å bruke muligheten han hadde til fremføre amerikanske synspunkter. Det er ingen tvil om at det var Putin som kom seirende ut av møtet, mens Trump står igjen som en ganske puslete fyr som egentlig ikke fikk noe ut av det, sier Grandhagen til TV 2.

Den tidligere etterretningsjefen mener Trump sviktet både etterretningsorganisasjonen i USA og det amerikanske folket, ved å ikke stå frem og fronte amerikanske interesser.

– Han ble faktisk stående som en slags lydig hund ved siden av en godt forberedt og veltalende russisk president, sier Grandhagen.

– Har skapt usikkerhet

Den amerikanske presidenten har de siste dagene omtalt NATO-land i negative former, mens han samtidig har vært svært positiv overfor Putin og Russland. Dette mener Grandhagen sender et signal til Europa og de allierte i NATO om at NATO-alliansen ikke er det den en gang var.

– Det er etterlatt en betydelig usikkerhet rundt hva Trumps egentlige posisjon er, og det skal vi ikke bagatellisere. Det er til syvende og sist han som avgjør hvordan USA skal respondere i en internasjonal krisesituasjon, og hva som er konsekvensen av det, bør vi tenke gjennom også i Norge, mener Grandhagen.

Den tidligere etterretningssjefen mener også Norge etter hvert har havnet på kant med USA på flere områder, som klimaspørsmål, handel og menneskerettigheter. Totalt sett har dette ført til at forholdet mellom landene ikke er det samme som det har vært de siste tiårene, mener Grandhagen.

– Det påvirker også vår sikkerhetspolitiske situasjon, og måten vi velger å håndtere det på. Både det Trump sa under NATO-møtet og etter toppmøtet i Helsinki med Vladimir Putin, vekker bekymring, sier Grandhagen, og fortsetter:

– Summen av det blir at statsledere blir i tvil om Trump er til å stole på, om han faktisk mener det han sier ved forskjellige anledninger. Det skaper en grad av usikkerhet som vi er nødt til å ta hensyn til også i et lite land som Norge.

– Norge må innse realiteten

Grandhagen synes det er rart at Trump omtaler tidligere nære allierte i Europa i negative ordelag, samtidig som han omtaler den russiske presidenten positivt. Han mener kommunikasjonen fra USA viser at NATO har blittt en annerledes organisasjon enn den har vært.

– Det transatlantiske samholdet er ikke slik det var, og selv om solidaritetsgarantien fortsatt står der formelt, er den ikke det samme med en amerikansk president som stadig trekker innholdet i tvil.

– Jeg tror vi må innse realiteten. Slik jeg ser det er vi nødt til å ta et større ansvar med tanke på vår sikkerhetspolitikk og vårt forsvar. Selv om vi fortsatt skal stole på NATO og USA, kan vi ikke legge all byrden på dem med tanke på forsvaret av Norge.