Det bekrefter Vålerenga på sine hjemmesider.

Klubbene er enige om en overgangssum og Juklerød har signert en toårsavtale med den belgiske klubben.

– Forventningene mine til Royal Antwerp er positive. Jeg ble tatt godt imot i dag. Det er litt skummelt å dra til et nytt land helt alene, men når muligheten kom opp, kunne jeg ikke si nei. Jeg har hatt 2,5 fine år i Vålerenga, og vil takke alle som har hjulpet meg til å bli en bedre spiller, sier Juklerød til vif-fotball.no.

Den offensive spilleren kom til Vålerenga foran 2016-sesongen. Totalt står Juklerød, som tidligere spilte for Bærum, med 51 ligakamper og åtte scoringer for Oslo-klubben. I fjorårssesongen noterte han seg for fem scoringer.

Royal Antwerp endte på åttendeplass i forrige sesong. Klubben ligaåpner mot Charleroi 29. juli.