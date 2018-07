Det er bare tre dager siden Frankrike løftet VM-pokalen over hodet. Nok et mesterskap er avsluttet. Det niende i rekken uten norsk deltakelse. Det vil Norges G19-talenter få en slutt på.

Torsdag klokken 17.30: Se Norge - Finland i G19-EM!

– Jeg tipper Norge kan klare å komme seg til neste EM. Også VM etter der igjen, og der er det plutselig noen av oss som spiller, sier G19-spiller Leo Skiri Østigård.

– Er du med der?

– Ja, det håper jeg, svarer moldenseren.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre er litt mer forsiktig i spådommene.

– Jeg tror norsk fotball er på rett vei, men om det norske A-landslaget kommer til å være veldig, veldig bra om 4-5 år – det skal litt mer til. Men jeg er sikkert på at vi kommer til å kvalifisere oss til et mesterskap snart, gjerne allerede om to år i EM, sier Myhre.​

Ny gullalder på vei

For første gang har både G17 og G19-landslagene til Norge kvalifisert seg til et mesterskap. I mai tok G17-landslaget seg til en historisk kvartfinale i EM. G19 tapte sin åpningskamp i EM mot Portugal mandag, men torsdag håper de på revansj mot vertsnasjon Finland.

– Er en ny gullalder på vei inn i norsk fotball?

– Ja, det tror jeg vi kan si. Det blir spennende å følge med landslaget de neste 5-10 årene. Det kommer sikkert til å være en del herfra og en del lenger ned som vil være med der, sier Østigård.

Han får støtte av Eliteseriens kanskje heteste spiller for øyeblikket, Erling Braut Håland.

– Det kan godt være at vi nærmer oss en ny gullalder. Vi skal ikke legger mer press på oss, men vi vet at det er en god del av oss som kan bli topp, topp klasse, sier Bryne-gutten, som har fått mye oppmerksomhet av internasjonale storklubber den siste tiden.

– Må ut i Europa

Hugo Vetlesen, som storspiller både for Stabæk og U19 i disse dager, peker på noen viktige grunner til at både G17- og G19-landslaget har lykkes nettopp nå.

– Vi har et veldig godt system med landslagsskolen og et godt samarbeid mellom klubb og landslag. Jeg ser også at Paco (Pål Arne Johansen) har skiftet litt spillesystemer og har et godt system med spillende fotball, eller positiv fotball som han pleier å kalle det, sier 18-åringen.

Også Vetlesen tror Norge kan klare å kvalifisere seg til et mesterskap i løpet av fire år. Da håper han å være med i troppen. Men da må han og resten av G19-spillerne ut av Norge, mener TV 2s fotballekspert.

– Steget fra å være god på yngre landslag og å være god på A-landslag er veldig stort. Jeg er helt sikker på at flere av G19-spillerne vil ta steget opp om kort tid, men skal de ta det videre derfra og være med å prege landslaget, må de ut i de store ligaene, til de store klubbene, sier Myhre.