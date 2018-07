​Even «ShadowTwist» Heggland fra Jørpeland i Rogaland har funnet sin store lidenskap i en alder av 14 år. Han vil bli verdens beste i onlinespillet Fortnite. Og den drømmen skal søskenbarna Casper Heggland (22) og Finn Strand (25) hjelpe ham med å realisere.

De har nemlig kjøpt helt nytt datautstyr til 14-åringen til en verdi av 80.000 kroner.

Det var BYAS som først omtalte saken.

Nummer én i Norge

Helt siden Even var liten har han alltid vært glad i å spille spill. Det begynte med Pokémon som åtteåring, før det senere utviklet seg til mer avanserte spill. For tre måneder siden fikk han øynene opp for gratisspillet Fortnite.

Et spill med over 125 millioner spillere over hele verden. Fortnite består av ulike sesonger, der hver sesong varer i 70 dager. Fjerde sesong er nettopp ferdig. Denne vant Even med søskenbarnet Mathias Heggland.

– Vi spilte i duo. Vi vant mange runder og det tok ikke lang tid før vi så at vi var på topplista, sier 14-åringen til TV 2.

Streamer spillingen

Spillet går ut på at deltakerne blir kastet ut på et kart fra en flyvende buss. Så må man skaffe seg våpen og materialer slik at du klarer å bekjempe motstandere underveis. Overlever du, vinner du.

Even og Mathias havnet også blant topp 20 på verdensbasis. Hvordan han har blitt så god, er han usikker på.

– Det har bygd seg opp over tid. Jeg lærer stadig vekk nye ting. Jeg har sett veldig mye på proffer og sett hvilken spillestil de har hatt. Så har jeg gjort deres stil om til min egen.

Flere ganger om dagen livestreamer Even spillingen sin ut på nettsiden Twitch. På denne måten kan folk over hele verden se Even i action.

– Målet er å bli en av de beste i verden og komme over noen av de mest kjente folka som spiller. Jeg vil bli bedre enn de, forteller Even.

Trodde han jukset

Det var på grøt hos bestemor for noen uker siden at søskenbarna fikk øynene opp for talentet til Even.

– Even begynte å fortelle om at hvilken plass han lå på verdensbasis og i Norge. Jeg trodde først at han tulla og spurte om han hadde jukset for å komme seg dit, men vi fant fort ut av dette faktisk var stemte.

SATSET 80.000: Søskenbarn og manager, Casper Heggland, er en av to som har investert 80.000 kroner i Even sin store drøm. Foto: Privat

Casper forteller til TV 2 at han har alltid vært glad i å spille selv. Når han fant ut hvor god søskenbarnet var, var det et enkelt valg å satse på 14-åringen.

– Han er veldig ung til å være så god. Vi ser at streamingene hans bare vokser og vokser. Han har et enormt potensiale.

Og skulle Even ombestemme seg, er det ikke verdens undergang for investorene.

– Hvis han blir lei Fortnite kan han hoppe over til et annet spill. Vi kan også selge utstyret hvis det er det han vil.

40 timer i uka

Da Casper og Finn bestemte seg for å satse på unggutten, ble en juridisk kontrakt laget og underskrevet av alle de tre partene. Der krever de at Even må spille 40 timer i uka. 14-åringen forteller selv at han spiller mellom fire til syv timer om dagen, gjerne lenger i helgene. Når han ikke spiller, er han opptatt av å gjøre helt andre ting.

– Når jeg har pause er jeg med familien eller venner. Så kan jeg komme tilbake til spillingen senere.

Flere stusser over at en så ung gutt tilbringer så mange timer foran pc-skjermen. Casper ser ingen grunn til bekymring.

– Jeg spilte like mye når jeg var ung og det har gått helt fint med meg. Veldig mange andre unger spiller like mye, Even blir bare mer synlig siden alt blir streamet.

Kontrakten understreker også at Even må være i aktivitet, at han skal prioritere skole og må gjøre lekser før han begynner å spille.

Hele familien i ryggen

Even er evig takknemlig ovenfor de to familiemedlemmene.

– Jeg er veldig glad og overrasket over at de gir meg mulighet til å følge drømmen min. Med alt dette nye utstyret kan jeg streame og gjøre alt på en gang.

Nå består «kontoret» til Even av pcer med streaming, kamera, mikrofoner, greenscreen og en egen videoredigeringsmaskin. Også foreldrene støtter Even, så lenge kontrakten blir fulgt.

– De støtter meg og håper at jeg når lengst mulig.​

VM neste

Nå har Even totalt 749 seiere i spillet. Neste mål er å kunne kvalifisere seg til VM i 2019.

– Kvalifiseringen skjer online og her må absolutt alle kvalifisere seg for å komme videre. Her hjelper det ikke å ha et stort lag med mye penger. Alle starter med blanke ark. Det tror vi er en stor fordel for Even, forteller Casper.

Før den tid er det den internasjonale konkurransen DreamHack i Stockholm som står for tur. Her er det muligheter for hente inn pengepremier.

– Vi håper at Even skal kunne leve av dette innen to år, forteller Casper.