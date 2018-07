En kvinne som fødte på Kvinneklinikken i Bergen juli i fjor, skriver i en kronikk på TV2.no at hun opplevde fødselen som svært traumatisk og stressende:

«Der lå jeg alene med bena til skrevs, kunne ikke bevege meg og i store smerter. Jeg frøs og skalv, og babyen min skled mer og mer ut av grepet mitt.

Jeg lå ikke lenge alene, men det føltes svært skummelt å ligge der alene med store smerter, fastspent og en bitteliten rosa bevegelig baby på brystet.»

– Beklagelig

Norunn Solvang, jordmor ved Kvinneklinikken i Bergen, sier til TV 2 at det er beklagelig når noen av deres pasienter ikke har fått den hjelpen de trenger.

– Bemanningen er aktivitetsstyrt, det vil si at jordmødrene går der pasientene trenger det mest, sier Solvang.

Når det er 25 fødsler om dagen, slik det blir beskrevet i kronikken, sier jordmoren at de alltid prioriterer å hjelpe dem som trenger det mest.

– Dersom det likevel ikke skulle være nok jordmødre på vakt til prioriterte oppgaver, vil vi kalle inn ekstra, sier Solvang.

– Må føle seg trygg

Bård Hoksrud (FrP) er medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han reagerer sterkt på kronikken.

– Dette var sterk lesning, og det er ikke slik det skal være. Når man er førstegangfødende er man ekstra sårbar, og derfor er det viktig at man får en fin opplevelse, sier Bård Hoksrud til TV 2.

Politikeren sier det er flere utfordringer knyttet til ferietid og bemanning, men at sykehusene må sørge for at de har nok ansatte på jobb.

Hoksrud mener historien til kvinnen i 30-årene kan skremme andre og skape utrygghet.

– Både far og mor er i villrede under en fødsel. Det er viktig at sykehusene tar dette innover seg, og sørger for at bemanningen er god slik at foreldrene får en trygg opplevelse, sier Hoksrud.

– Gruer seg til jobb

Politisk leder i Jordmorforeningen, Kirsten Jørgensen, sier det er forståelig at kvinnen opplevde fødselen som traumatisk. Hun er imidlertid klar på at det er viktig disse historiene kommer frem, slik at situasjonen på norske fødeavdelinger blir tatt på alvor.

– Jordmødrene gruer seg til å jobbe om sommeren, for mange føler at de ikke strekker til, sier hun.

Jørgensen påpeker at det ikke er legene og jordmødrene sin feil at de ikke strekker til.

– De gjør så godt de kan i en utrolig vanskelig situasjon hvor pengene rår, og ressursene er veldig små, sier hun.

Jordmorforeningen har bedt politikerne ta ansvar for at kvinner opplever en ansvarlig og trygg fødsel.

– Alvorlig

Helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland, mener imidlertid at bemanningen på norske fødeavdelinger er god nok.

– Vi har gjort enkelte tiltak, blant annet skjøvet på fristen for garantert plass i barnehage. Dette ser vi har virket inn allerede, sier han til TV 2.

Det er en oppfatning Jordmorforeningen ikke kjenner seg helt igjen i. Kirsten Jørgensen sier de opplever at flere jordmødre ved de største sykehusene søker seg bort.

– Jordmødre slutter fordi det er så travelt, og de orker ikke stå i slike situasjoner. Dette er alvorlig, og et tegn på at noe er galt, sier Jørgensen.

Psykisk tøft

For to uker siden skrev TV 2 at det i gjennomsnitt fødes fem flere barn i døgnet om sommeren, i forhold til vintermånedene. Men bemanningen er likevel den samme året rundt.

– Våre ansatte går i turnus og har rett til forutsigbarhet i sitt arbeidsliv. Alle ansatte har selvsagt også rett på sommerferie. Variasjonene i fødselstall per døgn varierer, og vi vet derfor ikke hvilke døgn som blir mest travle, sier Norunn Solvang ved Kvinneklinikken i Bergen.

Jordmor ved Ullevål sykehus, og hovedtillitsvalgt i Jordmorforeningen, Lene Bachmann, sa at når det er flere fødende enn det er jordmødre, så opplever de at de er for få.

Når tempoet er som høyest, opplever hun det som psykisk tøft.

– Det er de eneste gangene jeg tenker at jeg ikke har verdens beste jobb. Det er utrygt og ikke optimalt når vi må løpe mellom pasienter, sa hun til TV 2.

– Sykehusene sitt ansvar

Stensland mener også at grunnbemanningen følger utviklingen, og påpeker at fødselstallene har gått ned de siste årene.

Han opplever at helseforetakene har tatt hånd om situasjonen, og legger til at det er sykehusene sitt ansvar å sørge for god nok beredskap.

Stensland er derimot klar på at det utdannes for få jordmødre. Høyre jobber nå med å få på plass ytterligere én jordmorutdanning i Norge.

– Jeg sier ikke at alt er perfekt, men i år så er det virkelig lagt ned en innsats for å bedre situasjonen, sier han.