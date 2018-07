Frode Bergs russiske advokat, Ilja Novikov, skriver på Facebook at en domstol i Moskva skal ta stilling til fengslingsforlengelse onsdag klokken 12.

Beslutningen ble tatt tirsdag morgen. Fengslingsmøtet skulle opprinnelig funnet sted den første uken i august, og etter det TV 2 kjenner til kan fremskyndingen skyldes ferieavvikling i Russland.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes er også informert om fremskyndelsen.

– Saken ferdig etterforsket i høst

I begynnelsen av mai ble fengslingen av den norske 62-åringen forlenget med tre måneder. Berg anket avgjørelsen, men fikk ikke medhold.

I det kommende fengslingsmøtet forventer Novikov ingen endring i Bergs status som siktet, kun en ny forlengelse av varetekt.

Ifølge den russiske advokaten ventes saken å være ferdig etterforsket i høst, og en rettssak kan begynne allerede før jul.

I forbindelse med ankebehandlingen ved den forrige varetektsfengslingen i mai og juni, sa Novikov at han trodde Berg ville bli sittende i fengsel i minst ett år.

– Han må trolig vente til avgjørelsen av rettssaken og anken, og bare etter det kan vi håpe på en politisk avgjørelse. Jeg tror Frode Berg har minst ett år foran seg i fengsel før han kan ha noen mulighet for å bli løslatt, sa han.

Innrømte samarbeid med E-tjenesten

I juni sa advokaten at det var mulighet for en dom i januar, dersom saken kom opp for retten i desember. En anke ville dermed komme i mars eller april 2019.

– Før det er muligheten for at han blir benådet utelukket. Bare dømte personer kan bli benådet, sa Novikov i juni.

Frode Berg er tidligere grenseinspektør fra Kirkenes. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han er anklaget for spionasje og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning.

(©NTB / TV 2)