Noen biler er drømmebiler fra første stund. De koster også gjerne såpass mye at bare et mindretall har mulighet til å kjøpe dem. Resten må nøye seg med drømmen.

Men så skjer det heldigvis noe med bilene etter hvert som årene går. Plutselig er prisene på et nivå som gjør at veldig mange har mulighet til å realisere den gamle drømmen.

Da blir spørsmålet: Bør du gjøre det eller ikke? Denne sommeren tar vi i Broom for oss et lite knippe gamle drømmebiler som har fått noen år på baken – og gir deg våre tips og råd. Først ut: Volvo XC90.

Derfor var dette drømmebil:

Timingen kunne ikke vært bedre da Volvo lanserte sin aller første SUV, XC90, tilbake i 2002. Begynnelsen på millenniet var definitivt de store SUV-enes tid. Bilen ble da også en knallsuksess fra dag én. Faktisk mye større enn hva Volvo selv hadde trodd og håpet på.

Volvo har alltid først og fremst vært kjent for trygge, fornuftige og romslige familiebiler. XC90 dro dette et godt steg videre. Har var det i tillegg både firehjulsdrift og mulighet for syv seter, mye utstyr og en god dose luksus på kjøpet.

Dog uten at den var prangende og stakk seg ut på samme måte som for eksempel Range Rover og BMW X5. På typisk Volvo-vis var dette litt mer diskret og folkelig.

Dette var definitivt en bil veldig mange familier drømte om. Den hadde plass til ski og annet utstyr vi tar med på hytta, statusen som passet til seilbåten i marinaen, framkommeligheten som nordisk vintervær ofte krever og komforten og sikkerheten som det «lille ekstra».

Mange realiserte drømme-SUVen, men enda flere måtte nøye seg med drømmen ...

Volvo 240: Denne bilen skapte landesorg

SUV, kraftig dieselmotor, automatgir og firehjulsdrift var en vinneroppskrift da denne var ny. .

Dette må du betale nå:

De eldste eksemplarene har falt mye i pris de siste årene. De billigste bilene får du nå for under 50.000 kroner. Vi snakker da om eksemplarer med et visst omsorgsbehov, gjerne med mellom 250.000 og 300.000 kjørte kilometer på telleverket, men med kraftig dieselmotor, automatgir, skinninteriør, firehjulsdrift, tilhengerfeste etc.

XC90 fikk en liten facelift i 2006, legger du 100.000 kroner i en brukt XC90 fra 200 /2207, med 185 hesters D5 dieselmotor, syv seter, mye utstyr, god servicehistorikk og som er i god stand, så er ikke dette noe dårlig familie-bilkjøp.

I 2012 kom den siste oppdateringen. Da begynte modellen å bli aldrende og salget sank og det er dårligere utvalg i bruktmarkedet. På den annen side var mange av barnesykdommene plukket bort. Disse bilene kan fortsatt koste 400.000 kroner eller mer, med lav kilometerstand og god teknisk stand, gjerne med én eier og full servicehistorikk.

Da er ikke steget langt opp til andre generasjon som kom i 2016 – og som er en langt mer moderne bil.

Interiøret bærer nå preg av at det har gått noen år siden denne var ny.

...men før du kjøper:

Volvo XC90 er en stor og tung bil. Den bygger på samme plattform som de mindre og lettere Volvo S80, V70 og XC70. Den økte vekten forsterker de typiske Volvo-feilene fra denne tiden, slik som slitte hjullagre, bremser, lenkarmer, foringer og kuler i forstillingen. Særlig de første årsmodellene var mye plaget med dette.

Andre vanlige feil er parkeringsbrems som sitter fast, oljelekkasje ved girkassen, som er dyrt å fikse, så sjekk nøye før kjøp. Dessuten skjevt slitte dekk.

En del av bilene har også hatt en del irriterende elektronikk-feil. Særlig i forbindelse med stereo og klimaanlegg og styringen til girkassen, men alle elektriske funksjoner bør sjekkes nøye. Girkassehavari og turbohavari forekommer også.

God servicehistorikk, og en fersk EU-kontroll trekker alltid opp. Det samme gjør god eierhistorikk.

Les vår test av denne generasjon XC90 her:

Syv sitteplasser, høy komfort og høy sikkerhet var gode kjøps-argumenter.

Benny mener:

De billigste XC90-ene er risikosport, Utvalget av brukte biler er veldig bra, så let og sammenlign forskjellige biler – og ikke hopp på den første og beste.

Er man litt nevenyttig, kan man fortsatt få veldig mye bil, bokstavelig talt, for pengene her! En del av feilene er typiske «gjør det selv-feil». Kan man skru litt selv, skal man kunne holde en slik bil på veien uten å drukne i kostnader. Selv om den har blitt gammel har den fortsatt mange av drømme-kvalitetene i behold.

Er man derimot utstyrt med alle tommeltottene midt i hånda, bør man nok velge en av de litt nyere/dyrere. Byggkvaliteten ble bedre etter hvert som modellen trakk på årene.

Kjøreegenskapene er mer trygge, komfortabel og forutsigbare enn morsomme. En frisk XC90 skal rulle nærmest lydløst avgårde. Innredningen bærer preg av at det har gått noen år, men holder høy generell kvalitet og setene er som du forventer i en Volvo – knallgode. Kollisjonssikkerheten er også svært høy.

Firehjulsdriften er levert av svenske Haldex og til vanlig er 90–95 prosent av kraften på forhjulene, men overføres til bakhjulene ved behov.

Bilen med «bare» fem seter skal koste noe mindre enn de med syv. XC90 finnes også med forhjulsdrift. Disse er tungsolgte – ikke helt uten grunn. Det er jo som å kjøpe en softis og bare få kjeksen ...

Dette mener de som eier en slik bil:

Volvo holdt liv i første generasjon XC90 uvanlig lenge. De siste ble produsert i 2014.

Visste du at ...

– Volvo XC90 mellom 2004 og 2010 kunne fås med 4,4-liters V8-motor med 315 hk, fra Yamaha?

– Takstolpene i XC90 er konstruert av forsterket spesialstål som holder taket på plass, selv om bilen velter eller kolliderer med elg?

– Designeren heter Peter Horbury og kom fra Ford hvor han stod bak bestselgere som Ford Escort, Sierra og Granada?

Eier du en slik bil? Fortell oss om det her:

Video: Se historien bak de klassiske Volvo-modellene.