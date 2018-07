Johanna (25) ble snikfilmet på stranden – nå advarer hun andre jenter

Forrige helg lå svenske Johanna Bladh (25) på stranden og solte seg toppløs i Bromma i Stockholm.

På den stappfulle stranden fikk 25-åringen plass like bak en barnefamilie, og ved siden av dem lå en enslig mann – som ifølge Bladh var i femtiårene.

Da mannen gikk ned til vannet for å bade, kom moren i barnefamilien opp til henne.

Kvinnen var tydelig opprørt og fortalte Bladh at mannen ved siden av hadde snikfilmet henne.

– Hun sa: «Jeg vil at du skal vite at mannen ved siden av oss ser ut til å filme deg», forteller Bladh til TV 2.

Det var svenske Expressen som først omtalte hendelsen.

Konfronterte mannen

Hun reiste seg opp og sammen med kvinnen gikk hun ned til mannens strandhåndkle.

På dette tidspunktet var mannen fortsatt i vannet. De lettet på klærne mannen hadde lagt på håndkleet, og Bladh forteller at hun ble sjokkert av det hun så.

– Under klærne hans hadde han rigget opp et kamera som filmet meg. Jeg ble sjokkert og samtidig utrolig takknemlig for at kvinnen sa ifra til meg.

Bladh konfronterte mannen så snart han kom opp fra vannet.

– Jeg spurte: «Har du filmet meg?!». Jeg fikk ikke noe ordentlig svar. Han var nervøs og nektet for at han hadde gjort noe feil, forteller hun.

Mannen pakket sammen sakene sine og forsvant fra stranden.

– Jeg er forbannet og jeg synes det er ekkelt. Jeg hadde jo vært på stranden i flere timer og hadde ingen anelse om hva mannen drev med. Jeg aner ikke om han lagret filmene og bildene på telefonen sin, eller om han har sendt de over et sted. Det er fryktelig ubehagelig og absolutt ikke greit.

– Ikke vær redd for å si ifra

Bladh sier til TV 2 at man i sommer burde være på utkikk og hjelpe hverandre dersom man ser noe lignende.

– Man kan aldri vite om noen filmer. Derfor må vi hjelpe hverandre. Ha øyne i nakken og vær oppmerksom på stranden. Ikke vær redd for å si ifra. Det er din kropp og man må tørre stå opp for seg selv, sier hun.

Etter at 25-åringen delte sin historie på Instagram, har hun fått flere negative kommentarer fra folk som mener at hun har seg selv å skylde ettersom hun solte seg toppløs.

– Hvorfor kan jeg skylde meg selv? Mine bryst er til for å amme, jeg skal kunne vise dem på stranden om jeg vil, uten at en gubbe sitter der og sikler. Det er det samme som å si: «Det er din feil at du blir antastet når du går i korte skjørt». Vi må slutte å seksualisere kvinners bryst, mener hun.