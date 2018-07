Det finnes virkelig mange sjeldne skatter i det norske bruktbilmarkedet – bare du leter litt.

Ett eksempel: Denne supersjeldne Fiaten som i praksis var verdens første flerbruksbil.

Akkurat dette eksemplaret skrev vi om første gang i 2016, da var den til salgs for nesten 300.000 kroner. Vi åpnet saken om den lille, rare Fiaten på følgende måte:

På et møterom i Torino, Italia ligger tobakksrøyken som en sky oppunder taket. Rundt et bord sitter en gruppe menn med brylkrem-hår og mørke dresser. De drikker espresso av små kopper.

De diskuterer og temperaturen er høy, slik den ofte er når italienere diskuterer noe. Nå ser det ut som om de er enige, og med ivrige stemmer beslutter de å gå ut og dele en flaske Chianti for å feire det de alle tror vil bli en suksess.

Vi vet naturligvis ikke om det var slik det foregikk, men det kan det godt ha vært. Den gangen tidlig på 50-tallet, da Fiat-ledelsen bestemte seg for å lage det som av mange regnes som verdens første flerbruksbil.

Flerbruksbilen Fiat Multipla i sitt rette element.

Man kan både le og måpe

Det vil si en bil spesielt designet og utviklet for god plass til både folk og bagasje, men med kompakte ytre mål. I dette tilfellet veldig kompakte, til og med.

De hadde nemlig tatt utgangspunkt i noe så smått som en Fiat 600! Fiat 600 Multipla heter modellen. En mildt sagt særegen sak som ikke lignet på noe annet i hele verden da den ble lansert i 1955. Det gjør den for så vidt fortsatt ikke nå, mer enn 60 år etter...

Man kan både le og måpe av den snodige bilen, men den hadde faktisk en viss suksess. Så mange som 243.000 eksemplarer ble produsert fram til 1967.

Nå er dette eksemplaret altså til salgs igjen. For så å si samme pris som i 2016. 290.000 kroner er det eieren fra Maura, nord for Oslo, ber om for den spesielle Fiaten.

Bilen er etter både bilder og pris å dømme i svært god stand. Sist gang vi skrev om den hadde den gått bare drøyt 64.000 kilometer. Nå er det ikke oppgitt noen kilometerstand, men veldig langt har den neppe gått på disse årene.

Se hele annonsen og alle bildene her

Vi kan vel være enige om at designet på Fiat Multipla er mer særegent enn vakkert? Faksimile fra finn.no

Prisene stiger ...

Bilen er både spesiell og sær. Dermed kan nok prisen synes noe stiv sett med norske øyne, men nedover i Europa er prisene på små, gamle Fiater definitivt på vei opp. Fort og mye. 600 Multipla er en skikkelig kult-bil og ikke noe unntak fra dette. Snarere tvert i mot. Dette er vel en av modellene som har bidratt til fantasiprisene vi har sett de siste årene.

Bilen er for lengst et ikon og samlerobjekt. Den er også et kroneksempel på italiensk kreativitet, ispedd en dose galskap. For mange bilkjennere er nettopp Multipla minst like italiensk som både pizza, spaghetti og Pavarotti.

Les også: Denne Fiaten gjorde comeback etter 50 år

Hele familien på tur i en liten Fiat Multipla, som her ser unaturlig romslig ut.

Stor til å være ørliten

Fiat 600 Multipla fantes i flere varianter. For eksempel som femseter, med god bagasjeplass. Der kunne baksetene felles ned slik at man fikk dobbeltseng på nesten to meter inne i bilen, mens plassen var på 1,75 kvadratmeter.

Den fantes også som seksseter, tre seterader med to sitteplasser hver, slik at man kunne frakte seks mennesker og fortsatt ha noe bagasje over den bakmonterte motoren på 633 kubikk og 23 hestekrefter. Det står faktisk respekt av dette. Bilen er nemlig bare 3,5 meter lang, og vekten er på rundt 700 kg.

Også en egen Taxi-utgave ble produsert av Multipla og var et ganske vanlig syn i italienske byer på 50- og 60-tallet. Også hit til berget fant noen Multipla-eksemplarer veien. Men det er langt i mellom disse nå. Bilen på disse bildene ble bruktimportert i 2015. Har du sansen, kan du helt klart skaffe deg en skikkelig italiensk klassiker her og nå.

Les også: Slik gikk det når fiat protesterte

Video: Sjekk Broiler-Mikkels stikk til MDG

​

​

​