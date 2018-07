Det var i midten av juni foreldrene til den fem år gamle gutten fikk vite at sønnen kom til å dø av kreften han hadde kjempet mot i ni måneder.

– En ting jeg sliter med, er at når man leser en vanlig nekrolog, så får man ikke mye informasjon om hvem personen var, sa Emilie Matthias, guttens mor, til BBC.

Derfor bestemte Emilie og faren Ryan seg for at sønnen skulle være med å skrive sin egen nekrolog.

Personlig nekrolog

Sønnens minneord, publisert på minnesiden til begravelsesbyrået, er laget av en serie med samtaler foreldrene hadde med gutten før han døde.

Den begynner med guttens navn, alder, fødselsdato og dødsdato.

Videre kan man lese at favorittfargen hans er blå. Og rød, og svart og grønn. Det er listet opp hva han liker å gjøre, og hva han ikke liker å gjøre. Blant tingene han liker å gjøre er å leke med søsteren, leke med sin blå kanin, vennene sine i barnehagen og Batman.

Blant de tingene han liker minst, lister han opp den «skitne, dumme kreften» og nåler. Og bukser.

– Jeg ville at folk skulle få en følelse av Garretts personlighet, sier Emilie til BBC.

– Jeg vil bli en gorilla

I minneordet skriver han at han ønsker å bli en gorilla når han dør. Da skal han kaste bæsj på faren sin. Som svar på hva han vil at de skal gjøre med kroppen hans når han dør, står det:

BEHANDLING: Bildet viser Garrett under behandling på sykehuset, med sin blå kanin trygt i omfavnelse. Foto: Emilie Matthias via AP

«Jeg vil bli brent (som da moren til Thor døde), og gjort om til et tre som jeg kan leve i etter jeg blir en gorilla»

Videre står det at han syns begravelser er trist, og at han vil ha fem hoppeslott i sin egen begravelse, fordi han er fem år. Han vil også ha både Batman og snø-kjegler i begravelsen sin.

Begravelsen som fant sted lørdag 14. juli, hadde fem hoppeslott, snø-kjegler, Wonder Woman og Spiderman.

«Feiring av liv»

Etter begravelsen hadde de en symbolsk Åsgardisk seremoni, til ære for Garretts ønske om å bli brent etter døden, slik som moren til guden Thor fra norrøn mytologi. Det ble også skutt opp fyrverkeri etter solnedgang.

Familien valgte å kalle begravelsen en «feiring av liv».

– Begravelser må ikke være triste. Selv om vi er knust over tapet av sønnen vår, var feiringen av livet hans det mest fantastiske arrangementet jeg har hatt æren av å planlegge, sier Emilie til BBC.

I slutten av minneordene skriver familien at de ønsker å takke alle leger, sykepleiere, terapeuter, musikere, frivillige og spesialister som jobbet for å redde livet til femåringen.

Videre skriver de at en privat begravelse av guttens aske blir holdt ved en senere tid, etter foreldrene har funnet ut hvordan i all verden de kan gjøre om asken til et tre. De ønsker å plassere treet i et naturreservat så treet står i et beskyttet område.

Minneordene avslutter med:

«See ya later, suckas! - The Great Garrett Underpants»