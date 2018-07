Nå kommer emojien «alle» har ventet på

The Unicode Consortium består av en en rekke medlemmer, både privatpersoner, forskningsinstitusjoner og teknologigiganter som Apple, Google og Facebook. Selv skriver organisasjonen på sine nettsider at emojiene bare er en liten del av deres arbeid.

Det er The Unicode Consortium som velger ut hvilke emojier som skal støttes i Unicode. Hvem som helst kan imidlertid foreslå nye emojier. Det er begrenset hvor mange nye emojier som legges til hvert år, og det stilles strenge krav til symbolene.

– Unicode-standaren definerer tegnene til verdens språk, og ligger til grunn for nesten alle operativsystemer og digitale enheter som er i bruk i verden i dag. Å legge til nye elementer i denne programvaren, som for eksempel emojier, er en komplisert og veloverveid prosess, skriver organisasjonen.

EMOJIFILM: I 2017 kom det en egen emojifilm, kant «The Emoji Movie». Foto: Sony Pictures Animation/AP

Derfor er de forskjellige

Du har kanskje lagt merke til at emojiene kan se forskjellige ut på en iPhone og en Android-telefon? Symbolene trenger nemlig ikke å være like på forskjellige plattformer, men selskapene må holde seg til enkelte retningslinjer når de lager sine versjoner.

ULIKE: Emojiene kan se forskjellige ut på de forskjellige enhetene. Skjermdump: Emojipedia

Amerikanske CNBC har intervjuet Jennifer Daniel, som blir presentert som «Googles emojitolk». Mens det er The Unicode Consortium som bestemmer hva emojien skal vise, er det hennes oppgave å designe emojiene slik at de passer Googles uttrykk. Etter at The Unicode Consortium har bestemt hvilke emojier som skal støttes, begynner Daniel sin designprosess.

– Apple fetisjerer virkelig design. Det er et prinsipp for alt de gjør, så det er ingen overraskelse at alle deres emojier er svært detaljerte og føles som ekte gjenstander. Hos Google vil vi at du skal smile når du tenker på våre produkter, så vi prøver å helle mer mot glede. Våre emojier er litt mer tegneserieaktige. Samsung sine er mer påvirket av anime, sier hun til CNBC.

Emojiene er heller ikke alltid helt ukontroversielle. Du har kanskje lagt merke til at Apple ikke har noen pistol-emoji? Denne ble nemlig fjernet for to år siden da selskapet ble utsatt for press fra flere hold etter flere skyteepisoder i USA. I stedet finner man i dag en vannpistol-emoji i selskapets produkter.

Vet du hva emojiene betyr?

Det er ikke alltid greit å vite hva en emoji egentlig betyr – og enkelte av dem brukes som oftest som et et symbol for noe annet enn hva emojien faktisk viser.

Her er noen eksempler:

1. Fersken

Denne emojien viser en fersken, som oftest med to grønne blader. Emojien brukes imidlertid som oftest som en rumpe-emoji, ifølge Emojipedia.

2. Kjærlighetshotell

Denne emojien blir ifølge Emojipedia ofte brukt som en «god bedring»-emoji fordi den likner på sykehus-emojien. I virkeligheten er dette en emoji for «kjærlighetshotell», det vil si et hotell som har rom som leies ut på timesbasis.

3. Aubergine​

​Emojien viser grønnsaken aubergine, men brukes også som penis-emoji.