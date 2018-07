Maradona signerte en treårskontrakt med klubben i mai, og ble presentert på en pressekonferanse mandag.

Argentineren ankom Hviterussland i privatfly, før han ble fraktet til stadion i en diger truck, og senere presentert for fansen i forbindelse med kampen mellom Dinamo Brest og Shakhtsyor Salihorsk.

Skal lære seg russisk

​Maradona hintet om at han ville avslutte karrièren i Brest, og fortalte også at han kunne tenke seg å bosette seg i Hviterussland.

57-åringen lovet også å lære seg russisk i løpet av oppholdet.

Vil ta bilde med presidenten

På pressekonferansen fortalte Maradona også at han ser frem til å møte landets omstridte statsleder, Aleksandr Lukasjenko.

PRESENTERT: Her ankommer Maradona stadion, og vinker til fansen. foto: REUTERS/Vasily Fedosenko

– Selvfølgelig har jeg lyst til å møte presidenten. Det er hyggelig for meg. Jeg har mange minner fra statsledere. Fidel Castro, Hugo Chavez, Muammar Gadaffi. Nå vil jeg ha et bilde med Lukasjenko.

Frem til april i år var Maradona manager i nivå 2-klubben Al-Fujairah i De forente arabiske emirater. Han har tidligere trent det argentinske landslaget, og flere klubber i hjemlandet.

Vakte oppsikt under VM

​Maradona vakte nylig oppsikt under fotball-VM, da han ble observert på tribunen under flere av Argentinas kamper. Legenden ble observert både sovende og jublende, og da han viste fingeren til motstanderfansen. Det ble stilt spørsmål ved 57-åringens helse, og han ble tatt hånd om av leger etter kampen mot Nigeria.

Nå har legenden kommet seg på beina, og tok smilende imot hyllest fra Dinamo Brest-fansen.