José Mourinho og Manchester United er allerede på plass i USA, men Alexis Sánchez er ikke med på turen.

Den chilenske angriperen er nektet innreise til USA ettersom han i februar ble dømt til 16 måneders betinget fengsel av spanske myndigheter.

Ifølge BBC jobber flere advokater intenst med å skaffe Sánchez innreisetillatelse til USA, men prosessen har tatt lengre tid enn ventet.

Dermed er det høyst usikkert om 29-åringen får være med på den TV 2-sendte treningskampen mot Club América natt til fredag norsk tid.

Den engelske klubben skal spille fem treningskamper under USA-oppholdet. San Jose Earthquakes, AC Milan, Liverpool og Real Madrid er de andre lagene Mourinho og co. skal møte.

Sánchez ble i februar dømt for å ha å lurt unna én million euro, eller rundt 9,7 millioner kroner, i skatt mens han spilte for Barcelona i 2012 og 2013.

Chileneren slapp riktignok å sone fordi fengselsstraffen var på under to år og at han ikke hadde begått straffbare forhold tidligere.