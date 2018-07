Etter å ha sittet fengslet i Pakistan i tre døgn, ble TV 2-journalist Kadafi Zaman mandag løslatt mot kausjon. Nå krever et unisont politisk Norge at norske myndigheter reagerer kraftig overfor pakistanske myndigheter.

– Nettopp det at det er et av våre samarbeidsland, gjør at regjeringen må si tøft ifra, sier stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken til TV 2.

– Vi må slå kraftig ned på denne typen angrep på pressefriheten, sier stortingsrepresentant for Ap Cecilie Myrseth.

Vil kutte i bistand

Også politikere på høyresiden krever at norske myndigheter tar grep. Stortingsrepresentant for Frp Christian Tybring-Gjedde mener behandlingen av Zaman bør kobles opp mot bistandsmidler.

– Det er et pressmiddel Norge har, og det er klart at vi må si fra at vi vil bruke dette politisk, og at vi ikke gir penger fra norske skattebetalere hvis dette er måten nordmenn blir behandlet i Pakistan, sier Tybring-Gjedde.

KrF-leder Knut Arild Hareide er ikke like sikker på at behandlingen av Zaman skal påvirke hvor mye bistand Norge gir til Pakistan.

– Vi skal være forsiktige med å bruke bistandsmidler i denne typen saker. Jeg tror vi skal være tydelige og ha diplomatiske reaksjoner, og det er jeg helt sikker på at Utenriksdepartementet akkurat nå vurderer, sier Hareide.

– Uakseptabelt

I en uttalelse mandag kveld sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at UD har jobbet for fullt med saken, og at hun er glad for at Zaman nå er løslatt.

– Angrep på journalister er uakseptabelt og hører ikke hjemme i et demokrati. Det er viktig at pakistanske og utenlandske journalister fritt og uavhengig får dekke valget i Pakistan. Norge fordømmer overgrep mot alle journalister, som bruk av vold eller trusler, for å innskrenke deres frihet og uavhengighet, sier utenriksministeren.

Videre sier Søreide at Norge driver et langsiktig arbeid for å styrke journalisters arbeidsforhold i Pakistan og andre steder.

– Menneskerettigheter og ytringsfrihet står på agendaen når norske og pakistanske myndigheter jevnlig møtes, understreker statsråden.

– Helt jævlig

Zaman selv forteller at han aldri har opplevd noe lignende all den tid han har dekket Pakistan som journalist siden 2001. Han sier den siste tiden har vært svært tøff.

– Jeg har aldri opplevd politi som fysisk går til angrep på politikere og lokale og utenlandske journalister, og som heller ikke stopper når man viser frem pressekortet. Jeg kunne aldri ha forestilt meg dette, sier Kadafi.

Det var fredag den 13. juli at tidligere statsminister i Pakistan, Nawaz Sharif, skulle tilbake til Pakistan etter å ha blitt dømt til ti års fengsel for korrupsjon. Zaman forteller at det var knyttet stor spenning til hvor mange av Sharifs støttespillere som ville ut på gatene og vise solidaritet.

– Politiet og myndighetene forsøkte å hindre politiske aktivister i å komme ut. Det er strenge restriksjoner på hvordan valgkampen skal drives og hvordan lokal presse skal formidle og rapportere fra valgkampen. Det var mens dette pågikk at jeg var vitne til hvordan politiet fysisk gikk til angrep på politikere, og da etter hvert også på meg, sier Zaman.

13 journalister drept i Pakistan siden 2015

Etter å ha blitt slått med stokker av politiet, ble TV 2-reporteren kjørt til en celle på ti kvadratmeter hvor det satt mellom 20 og 30 mennesker.

– Det var helt jævlig, for å si det rett ut. Der var det politikere som hadde fått mye mer juling enn jeg hadde fått. Det var ikke noe tilgang til mat eller vann, og folk fikk ikke medisiner eller legetilsyn selv om de ba om det.

Etter et rettsmøte mandag morgen ble Zaman altså løslatt mot en kausjon på 100.000 pakistanske rupi, som tilsvarer rundt 7500 kroner.

Prosjektleder i Norsk Journalistlag, Eva Stabell, har fulgt situasjonen for journalister i Pakistan i en årrekke. Hun sier forholdene har blitt stadig verre.

– Bare siden 2015 er 13 journalister drept på jobb fordi de gjorde jobben sin. Det har selvfølgelig påvirkning på de andre journalistene som ser hva som skjer. Når forbryterne ikke blir tatt, er det et enda større problem for journalistikken, for mediene og for ytringsfriheten.