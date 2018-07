Mandag kveld ble Cristiano Ronaldo offisielt presentert som Juventus-spiller.

– Det er en av de største klubbene i verden. Avgjørelsen er veldig gjennomtenkt. Vennene mine fortalte meg at dette er en klubb jeg kunne spille for. Det gjorde det til en enkel avgjørelse. Det er den beste klubben i Italia, sier Ronaldo.

Den italienske storklubben har betalt 100 millioner euro i overgangssum for den 33-årige portugiseren.

– Spillere på min alder drar som oftest til klubber i Qatar og Kina, med all respekt. Å komme til denne klubben i denne delen av karrieren min gjør meg veldig glad og jeg er veldig takknemlig overfor klubben som gir meg muligheten.

– Jeg er annerledes enn alle de andre spillerne som tror karrieren deres er over på min alder. Jeg vil vise at jeg er annerledes, sier portugiseren, som naturlig nok har fått draktnummer 7 også i Juventus.

Ronaldo spilte ni år for Real Madrid og scoret utrolige 311 mål på 292 ligakamper for den spanske gigantklubben.

– Jeg er veldig ambisiøs og jeg liker nye utfordringer. Jeg ville ikke bli værende i komfortsonen min, forklarer Ronaldo.

Fortsetter på landslaget

​Angriperen har lagt bak seg et noe skuffende VM. Ronaldo scoret fire mål, men fikk likevel et kort opphold i Russland. Portugiserne røk i åttedelsfinalen mot Uruguay. På pressekonferansen gjorde Ronaldo det klart at han fortsatt kommer til å spille for landslaget.

33-åringen fortalte også at han ikke kommer til å trene med laget før 30. juli.

– Det er en veldig interessant utfordring for meg. Jeg vil være et eksempel, ikke bare som en spiller, men også som et menneske. Jeg vil jobbe hardt for å hjelpe ungguttene. Jeg tror ikke jeg forandrer meg. Jeg vil være meg selv, forteller portugiseren.

Ronaldo bekreftet også at tilbudet fra Juventus var det eneste tilbudet han fikk denne sommeren.

– Et utrolig øyeblikk

​Tidligere i år scoret Ronaldo på et spektakulært brassespark mot nettopp Juventus. Målet var så lekkert at til og med Juventus-fansen applauderte. Det rørte Ronaldo.

– Det var et utrolig øyeblikk for meg. Det økte min motivasjon til å starte et nytt eventyr. Jeg er veldig takknemlig overfor disse supporterne for måten de ønsket meg velkommen på. Jeg håper jeg kan belønne dem på banen, sier Ronaldo.