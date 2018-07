– Vi har lyst til å vinne mesterskapet, og det kan vi fortsatt gjøre.

Leo Skiri Østigård er offensiv til tross for at han og resten av de norske G19-gutta akkurat har tapt 3-1 mot Portugal i EMs åpningskamp.

– Vi ser at vi er på høyde med dem (Portugal). Du skal ikke se bort ifra at vi går til en semifinale, det er det som er målet. Og da kan du fort vinne, fortsetter Østigård til TV 2.

Norge var jevngode med portugiserne, men flere personlige feil kostet dem poeng i Finland.

– Jeg gjør en feil utenfor 16-meteren. Jeg skulle klarert, istedet prøver jeg å slå en pasning. Da får vi 1-0 imot. Det er jo min skyld, og det er tungt, sier Tobias Svendsen, og lover at vi får se en revansjelysten gjeng i neste kamp.

– I EM-kvaliken mot Nederland tapte vi 6-1, så slo vi tilbake og vant 5-2 mot Tyskland i neste match. Jeg tror vi er et lag som kan slå hardt og kraftig tilbake, sier Molde-spilleren.

Norge er trukket i gruppe A, sammen med forhåndsfavoritt Portugal, Italia og vertsnasjon Finland. De to beste lagene går videre til semifinaler.

– Sist vi spilte i gruppe med Portugal ble vi nummer en og to, så vi håper det gjentar seg. Men klart, vi må opp på hesten igjen og ta bra med poeng i de neste kampene for at det skal bli virkelig. Men vi ser i dag at vi kan henge med på nivået til de som er regjerende mestere, sier landslagssjef, Pål Arne "Paco" Johansen.

Det var en skuffet gjeng som møtte pressen etter nederlaget på Vasa Stadion. Kanskje mest skuffet av alle var Erling Braut Håland, som var nære redusering like før pause med et knallhardt skudd i tverrliggeren.

– Vi har det litt tungt nå, men når vi går på bussen så gjelder det å nullstille, sier Braut Håland.

– Vi må bare vinne de to neste, så skal det bli bra dette.

Torsdag venter vertsnasjon Finland. Den kampen må vinnes for at drømmen om semifinalespill – og EM-gull – skal leve videre.

– Vi kommer til å vinne de to siste kampene. Jeg lover!, sier en offensiv Hugo Vetlesen.