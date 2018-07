Se Coutinhos VM-perle i videovinduet!

Philippe Coutinho kommer til å få innvilget søknaden om portugisisk statsborgerskap, melder avisen Mundo Deportivo mandag.

Det samme skriver Marca og Sport.

Det vil åpne muligheten for å hente inn enda en spiller utenfor EU ettersom Coutinho fra neste sesong ikke vil legge beslag på en av de tre plassene i Barcelona-stallen for spillere utenfor EU.

Ifølge Barcelona-avisen ønsker Barcelona å sikre seg Chelseas brasilianske ving Willian i sommer.

Coutinho, som kom til Barcelona for Liverpool for 1,6 milliarder kroner i januar, har vært gift med sin portugisiske kone i to år. Det skal være nok til å få portugisisk pass.

Forrige sesong var Coutinho, Yerri Mina og Paulinho spillerne utenfor EU i Barcelona-stallen. Paulinho har forlatt klubben til fordel for kinesisk fotball og Guangzhou Evergrande, men katalanerne bekreftet kjøpet av brasilianeren Arthur fra Grêmio forrige uke.

Mina har for øvrig også vært sterkt koblet bort fra Barcelona i sommer.

Coutinho, som ser ut til å få dobbelt statsborgerskap, kommer fortsatt til å spille for Brasils landslag. Barcelona skal allerede ha informert til La Liga og Det spanske fotballforbundet at Philippe Coutinho kommer til å ha portugisisk pass når kommende sesong sparkes i gang neste måned.

Den Inter- og Liverpool-spilleren spilte alle Brasils kamper under VM-sluttspillet i Russland, men røk ut i kvartfinalen mot Belgia.

Barcelona sesongåpner mot Sevilla i den spanske supercupen 12. august.