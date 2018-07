Det bekrefter Brann på sine hjemmesider.

24-åringen har signert en avtale som gjelder ut 2021-sesongen. Backen blir Brann-spiller når hans nåværende Odd-kontrakt går ut etter årets sesong.

– Akkurat nå ligger hovedfokuset på å gjøre det best mulig for Odd ut sesongen, men jeg ser frem til å fortsette karrieren min i Brann, og ser på det som en god mulighet for å utvikle meg til en enda bedre fotballspiller, sier Grøgaard til Brann.no.

Forsvareren har spilt for Odd siden 2012. Venstrebacken står med 130 ligakamper, én scoring og 14 målgivende pasninger for de hvitkledde.

– Brann er en av de største klubbene og har kanskje den arenaen med best publikum på kampene sine her i Norge. Jeg tror det blir godt for meg som person og ikke minst fotballspiller med et miljøskifte, og Bergen er jo en veldig fin by, sier 24-åringen.

– Det var først og fremst en spennende mulighet som jeg ikke kunne takke nei til, sier forsvareren.

Sportssjef Rune Soltvedt er svært fornøyd med signeringen.

– Thomas er ung, men likevel en erfaren og god eliteseriespiller. 50 aldersbestemte landskamper er også imponerende, og vi gleder oss til å jobbe sammen med ham i Brann, sier Soltvedt.

Grøgaard har også en A-landskamp for Norge. Den kom mot De forente arabiske emirater i 2014.