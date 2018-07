– Vurderte flere ganger å bare avslutte det hele

Ved første øyekast er det nesten umulig å se at han sliter psykisk. Nicholas Dreyer jobber kjapt og ivrig når skonnerten «Svanen» skal lastes med mat og vann for ti dagers seilas.

Det går likevel ikke lang tid før man skjønner at 28-åringen bærer på tung mental bagasje.

I 2011, da han var 21 år, vervet han seg til militærtjeneste i Afghanistan. Turen gikk blant annet til Meymaneh, som maskingeværskytter på bil i en av forsvarets bombekaster-tropper.

– Jeg var med på flere alvorlige trefninger med Taliban. En av dem varte i over tolv timer, og nå i ettertid ser jeg at disse episodene har satt veldig store spor, sier Nicholas.

– Turte ikke si at jeg var sliten

28-åringen betegner forsvaret som sitt hjem – en institusjon der han lærte betydningen av samhold, vennskap og verdien av å ha en jobb der han følte tilhørighet. Samtidig var det ingen tvil om at det ikke var lett å være ung soldat i en verden der skarpe militæroppdrag var en del av hverdagen.

– Jeg var bare 21 år, og turte vel egentlig ikke å si at jeg var sliten på et tidspunkt. Man ville jo ikke skuffe laget, og derfor ble det gjerne til at man bare pushet på videre, sier han.

I regi av Veteranforbundet SIOPS er Nicholas og nesten 30 andre veteraner i disse dager på seiltur til Trondheim med skonnerten «Svanen». Målet er å finne godfølelsen i fellesskap med andre veteraner. Foto: Ivar Lid Riise

Da Nicholas kom hjem, ble han hjemsøkt av opplevelsene fra utenlandstjenesten.

– Jeg fikk høre at det var normalt å skvette litt av høye lyder. At det er vanlig å ha litt mareritt og våkne om natta. Jeg tenkte at det kom til å gå over, så jeg brydde meg ikke så mye om det, sier han.

Men tiden gikk, og marerittene gav seg ikke. Nicholas forteller at han til slutt fant andre måter å sovne på, og at alkohol var en av dem. En dag sa det imidlertid stopp.

Livet med posttraumatisk stresslidelse

– Jeg kollapset på kontoret på Rena der jeg jobbet. Jeg lå i fosterstilling og grein, for det var rett og slett bare nok, sier han.

Dette ble vendepunktet for Nicholas. 28-åringen ble oppdaget av en leder som skjønte hva han slet med. Den tidligere Afghanistan-veteranen fikk diagnosen posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og fikk behandling. I dag er han likevel 100 prosent ufør, og sliter med ettervirkningene.

– Hvordan er det å leve med PTSD?

– For meg er det som at kroppen alltid er i høygir. At den alltid er klar til å gå i strid, hvis det kan gi mening uten å høres helt «Rambo» ut. Adrenalinet er påskrudd jevnt og trutt, og så har man jo alltids marerittene, sier han.

Nicholas forteller at han i perioder har vært redd for å sove. I enkelte perioder sov han ikke i det hele tatt, og i det lengste har han gått fire dager uten søvn.