Fram Larvik satte Fotball-Norge i kok da trener Petter Belsvik stilte med en tropp på åtte mann i borteoppgjøret mot Nybergsund som følge av skadeproblemer.

Kampen ble avbrutt etter 21 minutter da to Fram-spillere ble skadd og måtte kaste inn håndkleet. Siden det kreves minst sju spillere for å spille en elleverkamp, måtte dommer Daniel Higraff stoppe oppgjøret. Da ledet Nybergsund allerede 3-0.

Kan ikke straffes

Mandag ble det klart at kampen ikke får ytterlige konsekvenser for Fram Larvik. Det ble utfallet etter at Norges Fotballforbund (NFF) hadde sitt vanlige mandagsmøte.

– Det er ikke ulovlig å stille til kamp med åtte spillere, og når man da får skader som gjør at man blir for få spillere, må dommeren stoppe kampen. Det er ingen hjemmel for å sanksjonere Fram Larvik, sier juridisk leder Espen Auberg i NFF til VG.

Resultatet 3-0 står seg, og kampen anses som ferdigspilt.

NFFs regelverk åpner ikke for å sanksjonere klubben siden kampen ble avbrutt. Hadde Fram Larvik latt være å møte opp, ville de blitt kastet ut av divisjon og rykket automatisk ned, med mindre særlige forhold hadde tilsagt noe annet.

Belsvik forsvarer valget

Trener Petter Belsvik har høstet heftig kritikk for å ikke bruke juniorspillere i oppgjøret. Belsvik er klar på at klubben hadde gode grunnet til ikke å involvere juniorene i lørdagens kamp.

– Juniorlaget består av spillere som knapt har spilt fotball før, det laget handler om integrering. Dersom vi hadde tatt med dem, hadde vi tapt 40-0, og det er ikke fair play, sa Belsvik til NRK lørdag.

Fram Larviks neste kamp er mot Stabæks 2. lag mandag 13. august.

Økonomiske utfordringe

​Klubben befinner seg også i en krevende økonomisk situasjon. Tidligere i juli uttalte Belsvik til TV 2 at klubben kan bli nødt til å trekke laget.

– Det kan være at vi må trekke laget hvis vi ikke får orden på den økonomiske situasjonen. Men vi håper selvfølgelig at vi skal unngå det, sa Belsvik til TV 2.

– Vi har det laveste budsjettet i andredivisjon. Det har gått gradvis nedover i fire år etter at jeg kom hit. Fra å ha ambisjoner så har det endret seg betraktelig, og vi har nå betydelige økonomiske utfordringer. Vi har ikke anledning til å hente erstattere, slik som andre lag kunne gjort i samme situasjon. Vi har ikke de økonomiske musklene. Derfor er vi ekstra hardt rammet, forklarte den tidligere målmaskinen.

(©NTB/ TV 2)