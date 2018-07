Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Ruten på førersiden, på min VW Passat fungerer ikke. Den står bom fast i oppheist posisjon, men all annen elektronikk fungerer fra førerdøren og panelet der. Hva tror du kan være galt da?

Benny svarer:

Au da – dette er jo kjedelig å oppleve i sommervarmen. Sikkert en smule upraktisk også.

Her kan det være flere grunner til at det er slik. Om vi begynner med det enkleste, er det å få tatt en sjekk av bryteren. Selv om de andre tingene i panelet fungerer, så kan det jo være dårlig kontakt i bryteren til den aktuelle sideruten. Det er en ganske enkel sak å måle.

Neste sjekk er selve rutehvermotoren som sitter inne i dørrn og ledningene til denne. Kan de ha røket?

Det kan jo også være selve motoren som er brent, eller har satt seg fast. Hør om det sier «klikk» i motoren når du trykker på bryteren. Om det klikker, har du tydeligvis spenning fram til den. Man kan sette 12-volt rett på denne og se om den går da. Et par forsiktige rapp med en liten hammer, for å se om den eventuelt løsner, om ikke noe skjer, er også lov.

Jeg vil kanskje tro at den er brent, da det er en ganske vanlig feil på de fleste biler etter noen år. Da må den byttes. Noe som er litt knotete om man ikke har gjort det før. Det er trangt inni en bildør, så litt såre knoker må påregnes om du gjør jobben selv.

Du sier at bilen er en VW Passat, men ikke noe om årsmodell. En annen ganske vanlig feil på de litt eldre utgavene her er den såkalte comfort-modulen. Det er litt enkelt fortalt en elektronikkboks, som styrer blant annet el-speil og elvinduer. Den er ikke så veldig smart plassert på gulvet ved førersetet og dermed utsatt for fuktighet.

Som kjent er strøm og fukt en dårlig kombinasjon og denne modulen kan ha dårlig kontakt og irr innvendig om den har vært fuktig.

Det var mine feilsøkingstips til deg. Håper du finner greit ut av det. Lykke til!

