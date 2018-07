Blytung EM-åpning for G19-landslaget

Norge G19 - Portugal G19 1-3

Se Portugals 2-0-mål i videovinduet!

Norges G19-landslag åpnet EM-sluttspillet i Finland med et 1-3-tap for Portugal etter personlige feil av midtbanespiller Tobias Svendsen og keeper Julian Faye Lund.

Eman Markovic reduserte til 1-2 med en strålende soloprestasjon ti minutter før full tid, men det ble med håpet for Norge. På overtid la Trincão på til 3-1 for Portugal.

– Jeg synes vi laget en match mot regjerende europamester i årskullet. De har gode spillere med ball, er kjappe og har raske vinger. Vi sto ganske bra imot, og jeg synes faktisk vi er litt uheldige som ikke står igjen med poeng, sier G19-landslagssjef Pål Arne «Paco» Johansen til TV 2.

Optimismen har vært stor i den norske leiren før mesterskapet, men Norge har nå kommet skjevt ut og er avhengig av å rette opp inntrykket mot Finland torsdag og Italia søndag i de to siste gruppespillkampene.

De to beste lagene går videre til sluttspillet og er sikret deltakelse i neste års U20-VM. Laget som ender på tredjeplass skal ut i omspill om VM-plass.

Scoret etter norske tabber

Portugal tok ledelsen i Vasa i det 24. spilleminutt. Tobias Svendsen forsøkte å ta med seg ballen ut av forsvaret, men det gikk dårlig. Florentino Luís stjal ballen fra Molde-spilleren og satte opp Francisco Trincão, som ordnet 1-0.

– De norske guttene er i overtall, men de er også i ubalanse og dårlig orientert. Da blir du straffet, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås.

Fem minutter før pause kom Miguel Luís til innlegg fra høyre. Det burde vært en enkel ball å plukke for Julian Faye Lund i det norske målet, men Levanger-keeperen måtte se ballen dale inn i nettet bak seg.

– Han henger ikke helt med på at den går innover. Det ser ut som han tror den skal gå over. Da er det i hvert fall oppoverbakken ganske mye brattere for Norge. Det er tungt å med seg før pause, kommenterte Bariås.

Erling Braut Håland er jaktet på av noen av de største klubbene i Europa, og Molde-angriperen viste hvorfor like før pause. Håland trakk inn i banen og fikk fyrt av, men det knallharde skuddet gikk i tverrliggeren.

– Han viser glimt av hva han kan, men det har ikke stemt ordentlig for Braut Håland i dag. Det skal sies at han ikke har hatt de beste arbeidsforholdene, sa TV 2-kommentator Jonas Bariås mot slutten av oppgjøret.