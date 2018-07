Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei! Vi har en eldre bil uten Isofix-fester for sikker og enkel montering av barneseter i baksetet, Vet du om dette er en kurant sak å få ettermontert?

Benny svarer:

Hei. Her kommer det helt an på hva slags bil du har. Jeg vet at det på noen bilmodeller finnes sett å få kjøpt, slik at man kan få festet barnestolen i Isofix-fester. Et eksempel er Volvo. Der koster delene ca. 500 kroner og hele jobben, inklusive delene, rundt 1.500 kroner. Det er slett ikke så ille.

Dette gjelder trolig flere bilmodeller / merker, uten at jeg har den fulle oversikten på det.

I andre enden av skalaen har jeg hørt eksempler på biler der det koster fra rundt 10.000 kroner å ettermontere Isofix-fester, men der forhandlerne faktisk fraråder kundene å gjøre det. Det er ikke noe godt tegn...

På de bilmodellene det ikke går, er det selve forankringen til isofix-festene i karosseriet som er problemet. Hvis det ikke finnes originale fester for dette. vil du ikke få godkjent monteringen.

Akkurat dette har blitt vesentlig strengere de siste årene. Selv om det rent fysisk er mulig å lage nye og solide fester, vil du neppe få dem godkjent.



Det kan også bli en utfordring å få festene til stolen ut gjennom seteryggen på en bra måte.



Her er det ikke bare å finne fram kniven og skjære hull. Skal dette gjøres pent og av profesjonelle, blir det fort en kostbar jobb.

Vanlige beltefester

Jeg har forresten vært borti biler som har byttet ut det gamle to-punkts magebeltet i baksetet med nytt og mer moderne tre-punkts, men ikke fått det godkjent. Grunnen var at forankringspunktet i bilen ikke var originalt fra fabrikk.

Enden på den visa ble å sette inn igjen det gamle to-punkts magebeltet igjen. Som du skjønner: Her kommer du fort borti regler som gjør det hele mer komplisert.

Mitt råd til deg blir å ta kontakt med en forhandler og høre om dette er mulig på din biltype og modell, så får vi krysse fingrene. I motsatt fall finnes det fortsatt mange gode barnestoler med vanlig beltefeste å få kjøpt. De kan være litt knotete å montere, men hvis du ikke behøver å ta setene inn og ut veldig ofte, er det en jobb det er mulig å leve med.

Lykke til!

