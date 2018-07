Norske arkeologer fryder seg over varmen

Årets sommer har sørget for flere varmerekorder. Dette kan forarge enhver som sliter med å holde hagen grønn, og for norske bønder har tørken fått dramatiske følger.

For arkeologer er imidlertid dette året de graver etter gull – eller rester fra vikingtiden, om du vil.

Britiske arkeologer har hittil i år funnet alt fra steinalderbosetninger, til romerske festninger, skriver Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.

En entusiastisk irsk journalist fant en over 5000 år gammel formasjon ved bruk av drone.

Også i Norge jubler arkeologene for den tørre jorda.

– Alt kommer frem

Terje Gansum er seksjonsjef for kulturarv i Vestfold fylkeskommune, og har jobbet med arkeologi siden starten av 90-tallet. Hittil i sommer har de gjort flere funn, og tatt mange bilder med droner.

– Vi har ikke rukket å se på alle bildene engang, men vi har sett at det er mange vekstspor, sier Gansum.

Vekstspor er områder som skiller seg ut fra områdene rundt ved farge, eller høyere eller lavere aks. På den måten ser arkeologene spor etter grøft, vegg, eller andre tegn som kan hinte om eldgamle ruiner.

AVDEKKES: Bildet er tatt av en drone i år, og Gansum sier man tydelig ser vekstmerker på bildet. Klarer du å se vikingtidens spor? Foto: Erich Draganits

Spesielt på Borre i Horten har de gjort mange interessante funn. Samme sted er kjent for Borrefunnet, og er en av Norges største gravfelt. Her er det rester etter alt fra vikingskip til tyske skyttergraver. Nå ser de tydelig spor etter flere eldgamle ruiner.

– Vi ser grøfta rundt gravhaugene, gamle dreneringsgrøfter og mange av strandvollene. Det kommer veldig godt frem i den tørre sommeren. Alt kommer frem, sier han.

Gode forhold

Ved å sammenligne bildene med bilder tatt tidligere år, kan de lettere se hvor mye mer som er å finne.

– Egentlig skulle man ikke hatt ferie i år, men brukt dagene på å kjøre drone og småfly over Vestfold, sier Gansum, som er på ferie til starten av august.

Da gleder han seg til å gå gjennom de utallige dronebildene de har fått tatt hittil i år. Fra lufta finner de eldgamle bosetninger og gravfelt som kommer godt til syne i tørken.

– Det er ekstremt gode forhold for å se ting i åkrene nå. Dette er virkelig året man skulle hatt eget småfly eller ubegrenset dronekapasitet, det er helt sikkert, sier han.

Gansum er seksjonssjef for mange arkeologer i Vestfold, men innrømmer at han sniker seg ut i felten han også.

Svaret ligger i jorden

Britiske arkeologer er blant dem som virkelig har benyttet seg av høytrykket som ligger over Europa. I både Irland, Skottland og Wales har arkeologer gjort nye funn som avslører landets fortid. Det skriver blant annet BBC og Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales.