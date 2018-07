Matthew Rowley sier til BBC News at broren hans, Charlie, har fortalt ham at giften befant seg i en parfymeflaske som han hadde funnet.

45 år gamle Rowley ligger fortsatt på sykehus. Han er ved bevissthet, men tilstanden beskrives som alvorlig. Kjæresten Dawn Sturgess (44) døde 8. juli, en drøy uke etter forgiftningen.

Britisk politi vil ikke kommentere opplysningene.

De har tidligere sagt at nervegiften ble funnet i en liten flaske i hjemmet til Charlie Rowley i Amesbury. Stedet ligger like ved Salisbury sørvest i England der den tidligere russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet i mars.

En britisk lokalpolitiker, John Glen, har tidligere opplyst at paret hadde for vane å lete etter ting i søppelkasser, og at dette muligens var bakgrunnen for at de hadde plukket opp flasken.

(©NTB)