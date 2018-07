På bare to år har sørkoreanske Hyundai gått fra å være bilmerket i Norge med de nest eldste kundene – til å ha de nest yngste.

Årsaken til den utviklingen kan oppsummeres ganske enkelt. Det begynner på el- og slutter på -bil. Nærmere bestemt snakker vi om deres første elektriske bil med navn Ioniq.

I disse dager er suksessmodellen imidlertid plassert litt i skyggen. Nå handler mye om deres andre elbil, kompakt-SUVen Kona. Den har fått en kjempemottakelse i Norge med over 20.000 reservasjoner på kort tid.

7.400 av disse har dessuten undertegnet kontrakt og bestilt bilen. Og det til tross for at leveringstiden på de siste ordrene er hele to år.

Bestiller du bilen i dag får du den ikke levert før i andre halvår 2020.

Hva er dette?

Det er ikke tilfeldig at Hyundai har lagt Europalanseringen av Kona Electric til Oslo og Norge. Så langt har godt over 20.000 nordmenn reservert bilen, som allerede har kommet til landet.

Nye Kona Electric er en kompakt-SUV, eller crossover, som skal konkurrere mot biler som Nissan Leaf, Opel Ampera-e og kanskje til og med Tesla Model 3. Akkurat nå har den faktisk ingen direkte konkurrenter, men den nære slektningen Kia Niro Electric, vil naturligvis bli en utfordrer når den kommer senere.

I Norge er det kun den største batteripakken (64 kWt) som blir tilgjengelig. Den kan skilte med en rekkevidde på 482 kilometer (WLTP) – dermed er Kona Electric enkelt og greit best i klassen.

Vi i Broom er blant de første i verden som har kjørt bilen, under Europalanseringen som har foregått her hjemme i Oslo.

Vi finner oss godt til rette bak rattet på Kona Electric. Med unntak av litt mye hardplast er byggekvaliteten god. Vi bemerker også vel mye dekkstøy i visse hastigheter...

Hyundai Kona har klassens beste rekkevidde.

Hvordan er den å kjøre?

På veien er det første som slår oss at Kona Electric er overraskende komfortabel, når det kommer til oppsett og understell. Det er rett og slett en behagelig bil, man ikke har noe i mot å dra på langtur med.

Det underbygger også veldig gode seter, med mange justeringsmuligheter. Vi sitter skikkelig godt i Kona Electric.

Smale lykter bidrar til Konas sporty design.

Kjøreegenskapene kan ellers beskrives som mer trygge og forutsigbare, enn spennende og sporty. Styrefølelsen er ikke akkurat sylskarp, men så er ikke det nødvendigvis meningen heller. Dette er en komfortabel bil med godt kraftoverskudd takket være elmotorens 204 hk.

I hastigheter over 60-70 km/t hadde vi kanskje forventet hakket bedre støydemping. Her er det mer å gå på.

Noe vi fort venner oss til er den justerbare regenereringen av strøm. Her kan du velge mellom fire trinn: Helt av – til maks regenerering. Aktiverer du sistnevnte betyr det i praksis at bilen kan kjøres med én pedal, med mindre du må bråstoppe.

Vi liker også at Hyundai har løst justeringen ved å plassere hendler bak rattet. Vi får nesten en liten følelse av å gire igjen – det liker vi.

Hyundai Kona Electric lanseres i Norge

Finest utenpå eller inni?

Kona Electric er en tøff bil. Vi liker at Hyundai ikke har gått berserk med den futuristiske designpennen, men i stedet valgt å gjøre elbil-utgaven nært vanlige Kona – som er en vellykket bil å se på.

Designet sitter godt, men de store lyktene nederst ved hjulbuen er kanskje ikke det lekreste vi har sett, for å bruke pene ord.

Eksteriørdesignet er forholdsvis stramt. De smale lyktene både foran og bak er grisetøffe å se på. Det samme kan vi imidlertid ikke si om de store gluggene av noen lykter under. Spesielt de nederste lysene på hekken, syns vi ikke er veldig vakre.

Utover dette sitter designet godt. Kudos til Hyundai som også tilbyr spreke farger på bilene sine. Testbilen er dessuten utstyrt med kontrastfarget tak og speil. Dette alternativet har den norske importøren for øvrig fjernet – fordi kontrastfargen øker leveringstiden betydelig fra fabrikk.

Med knappene i midtkonsollen kan du enkelt bytte gir.

På innsiden følger Hyundai opp med et ryddig og solid interiør. Selv om det er litt mye hardplast, oppleves øvrig materialkvalitet bra. De gode setene er allerede nevnt.

Et tegn på at Hyundai har gjort en god jobb på innsiden, er at vi aldri trenger å lete etter en knapp eller funksjon.

Her er det aller meste logisk og oversiktlig bygd opp. I tillegg til en 8 toms touchskjerm, er de viktigste funksjonene tilgjengelig via fysiske knapper. Hurra for det!

Om vi skal sette fingeren på noe, er interiøret en smule grått og kjedelig. Det er ingen wow-faktor her, i motsetning til eksteriøret som skiller seg langt mer ut.

Hvordan er plassen?

Kona Electric ser større ut enn den egentlig er. I lengderetning måler bilen 4,18 meter, mens bredden er 1,8. Altså snakker vi rundt størrelsen på en VW Golf. Faktisk bittelitt i underkant.

Vår testbil er utstyrt med 8 toms touchskjerm, som inneholder 3D-kart med liveoppdatering, Apple Carplay og naturligvis DAB +.

Hyundai har vært flinke til å utnytte plassen. Foran er det mer enn god nok plass for to voksne. Bak er det også tilstrekkelig. Men det er tydelig at koreanerne har prioritert seteplass foran bagasjerom. Det er nemlig ikke større enn 332 liter.

Hyundai har tidlig annonsert at Kona Electric hverken kan bestilles med firehjulstrekk eller hengerfeste. Du kan derimot frakte opptil 80 kg på taket, noe som kan være en grei løsning dersom man skal på en lengre tur.

Går den bra?

Takket være den vannavkjølte batteripakken på 64 kWt, får elmotoren lov til å yte 204 hk og 395 Nm. Nok til at spurten fra 0-100 km/t er unnagjort på akseptable 7,6 sekunder.

Ute på veien oppleves bilen enda kvikkere enn det tallene kanskje skulle tilsi. Velger du sportmodus får du maksimalt dreiemoment, og kan ha det riktig så moro. I alle fall om svingene ikke blir for krappe. Da merkes nemlig den relativt solide vekten. 1.760 kg veier bilen, inkludert fører.

Med drøyt 200 hk og elmotorens øyeblikkelige moment, er det mer enn nok av fartsressurser i bilen.

Ved raske pådrag fra lave hastigheter merkes det godt at bilen er forhjulsdrevet. Det rykker merkbart i rattet, så akkurat på dette området har Hyundai mer å gå på.

Og hva er konklusjonen?

Vi skjønner godt at nordmenn står i kø for denne bilen. Her får du virkelig mye bil for pengene. Startprisen er 325.900 kroner.

Den norske importøren leverer nemlig bilen spekket med utstyr. Blant annet adaptiv cruise control, head-up display, varme i ratt, kjøling i setene og ikke minst flere sentrale førerasssistentsystemer.

Hyundai Kona Electric Motor: Elektrisk

Effekt: 204 hk / 395 Nm

0-100 km/t: 7,6 sekunder

Toppfart: 167 km/t

Rekkevidde: 482 km. (WLTP)

Forbruk, kWt/100 km: 14,3

Ladetid hurtiglader, 100 kW (0-80 %): 54 minutter

L/H/B: 418 - 180 - 155 cm. Bagasjerom: 332 liter

Vekt: 1.760 kg

Batterivekt: 453 kg

Taklast: 80 kg

Pris fra: 325.900 kroner

Det eneste man kan velge selv er hvorvidt man ønsker skinnseter og soltak, samt type farge. Resten er gitt fra Hyundai.

Det er kombinasjonen av pris, utstyr, komfort, rekkevidde, teknologi og design som gjør nye Kona Electric til en vinner. Ankepunktet er leveringstiden som dessverre er oppe i to år allerede.

Men når det er sagt er dette en bil det kan være verdt å vente på. Den har rett og slett elektriske egenskaper konkurrentene sliter med å matche akkurat nå. Da tenker vi spesielt på kombinasjonen av rekkevidde, pris og utstyr.

Hyundai bekrefter til Broom at de første kundebilene levers fortløpende fra august, og at det er snakk om flere hundre leveranser utover året.

