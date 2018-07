TV 2s reporter Kadafi Zaman, som har sittet fengslet i Pakistan siden fredag, blir løslatt mot kausjon mandag.

– Jeg er i praksis løslatt. Har det bra, skriver han i en SMS mandag formiddag.

Kort tid senere fortalte Kadafi Zaman om arrestasjonen og anmeldelsen mot han og en rekke andre personer. Pakistansk politi har blant annet hevdet at Zaman har forsøkt å stjele mobiltelefoner fra pakistanske politimenn.

– Det i seg selv er ganske absurd, og i tillegg har jeg blitt anmeldt for å forsøke å angripe pakistansk politi, sa han til TV 2.

Under rettsmøtet i dag avviste dommeren disse påstandene fra pakistansk politi.

– Dette har blitt avvist av dommeren i dag, hun skjønte at dette bare var tull, fortsatte Zaman.

– Ekstremt modig

Etter løslatelsen har Zaman ingen umiddelbare planer om å reise hjem til Norge.

– Nå er jeg enda mer tent på å dokumentere det som skjer her. Jeg har ikke tenkt å sette meg på et fly selv om jeg har fått en del stokkeslag på kroppen. Jeg har tenkt til å rapportere om dette valget for å fortelle folk hvordan dette gjennomføres, sa han til TV 2.

Stortingets visepresident og advokat Abid Q. Raja (V) mener det er svært modig at Zaman planlegger å fortsette å rapportere om valget.

– Jeg er veldig glad for at Kadafi er løslatt. Jeg har akkurat snakket med han på telefon og han virker ved godt mot. Det er ualminnelig at en journalist ikke setter seg på første fly hjem etter en slik hendelse. Det er ekstremt modig og et eksempel til etterfølgelse, sier Raja til TV 2.

– Med tanke på at han har blitt banket opp med stokker og sittet på en varm fengselscelle med flere titalls andre fanger og grusomme sanitærforhold, er det utrolig at det første han sier ikke er «dusj og fly», men «jeg skal dekke mer». Det bør motivere enhver journalist, fortsetter han.

Abid Q. Raja håper at pressen blir flinkere til å dekke utenrikssaker, og at mediene setter fokus på menneskerettighetene i land som Norge samarbeider med.

– I lys av denne saken håper jeg at norsk presse blir flinkere til å dekke utenrikssaker og det nært forestående valget i Pakistan. Norsk presse bør ha mer fokus på menneskerettighetene i Norges samarbeidsland. Det har ikke pressen alltid vært like dyktige på, jeg håper de nå blir det.

– Må fordømme angrep på pressefriheten

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 er svært lettet over at den rutinerte nyhetsreporteren er løslatt.

– Jeg er svært lettet over at han er løslatt. Jeg må innrømme jeg tørket en tåre da han ringte meg fra politistasjonen, fortsatt med håndjern på. Og jeg blir desto mer opprørt når han forteller om brutaliteten fra pakistansk politi. Jeg er enig med Kadafi; norske myndigheter må fordømme den type usivilisert oppførsel og angrep på pressefriheten vi er vitne til her, sier hun.

Michael Tetzchner (H) første nestleder i Utenrikskomiteen på Stortinget sier at han har stor tiltro til at Utenriksdepartementet (UD) gjør det de kan i saken, og at det er ikke grunnlag for å tro at en norsk, respektert journalist skal ha gjort noe ulovlig i strid med pressefriheten.

– Det er neppe noe tjenlig for saken å komme med kommentarer om hvor lite pressefrihet det er Pakistan på dette tidspunktet, sier han til TV 2.

– Bør man ikke slå ned på dette umiddelbart?

​– I det korte løp så dreier det seg nå om å få han hjem​, sier han.

– Aldri sett maken

Den profilerte journalisten ble pågrepet og fengslet fredag mens han dekket demonstrasjoner nord i landet for TV 2.

Zaman var på ferie med familie i Pakistan, men har vært forberedt på å rapportere for TV 2 ved uro i området.

Før han ble arrestert rapporterte Zaman om at politiet gikk til massepågripelser av politikere som støtter tidligere statsminister Nawaz Sharif.

Mandag formiddag fortalte han til TV 2 at politiets behandling av både politikere, aktivister og journalister har vært svært brutal.

– Jeg har vært med på å dekke valg i flere land, dekket revolusjon, katastrofer og sett ganske mye etter 20 år som journalist, sa han.

– Men denne brutaliteten har jeg aldri sett maken til, verken fra politiet eller andre. Det har vært et helvete.

– Jeg har aldri sett at de som skal håndheve lov og orden angriper politikere med stokker, slår de til blods, og så angriper de journalister, både lokale og internasjonale, forteller han videre.

Zaman hadde avtalt med TV 2 Nyhetskanalen at han skulle gå direkte fra Pakistan for å vise fram denne brutaliteten. Men bare noen minutter senere ble han selv angrepet av politiet og slått med stokker.

