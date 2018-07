Kraftig økning i bruk av potensmidler – Lizett (51) behandler menn hjemme

– Det er ofte ting de aldri har snakket om før, heller ikke med partneren sin, sier Lizett.

Hun har alt fra politimenn til brannmenn som kunder, som har opplevd andre type traumer i livet. For menn med ereksjonsproblemer, ser hun at det ofte er stress som ligger bak problemene.

– Ereksjonsproblemer sitter ofte i hodet, og jeg spør alltid om de har vært hos legen for å utelukke fysisk sykdom. Jeg kan ikke gjøre noe med en avrevet nerve, sier hun.

– Større åpenhet​

I 2016 var det 94.268 brukere av potensmidler i Norge. I 2017 har dette tallet økt til 101.912 brukere.

Siden 2014 har den årlige omsetningen av potensmidler økt med 50 millioner kroner, fra en omsetning på omtrent 194 millioner, til en omsetning på 240 millioner kroner i 2017. I helseregion Sør er det helt klart flest brukere, og det er menn i alderen 65 til 69 som er storforbrukerne.

Tallene er hentet fra Reseptregisteret.

Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i legemiddelverket sier de har sett en kraftig økning i bruken av legemidler mot potensproblemer. Han mener økningen har flere årsaker.

– Det har kommet flere legemidler på markedet. Det er ikke bare viagra lenger. I tillegg er legemidlene bedre kjent, og det er en økt åpenhet om dette, sier Madsen til TV 2.

Han tror ikke det er flere menn som har disse problemene enn før, men heller at flere tør å gå til legen sin for å få hjelp. For mange er problemet fysisk, og kan oppstå på grunn av skader eller bruk av andre medisiner. For andre igjen er problemet psykisk. Her tror han Lizette kan hjelpe mange.

– Hvis man har slike problemer, er det aller viktigste at man snakker med fastlegen for å få riktig diagnose. De som får hjelp av Lizett er nok de som sliter med ereksjon av psykiske årsaker, sier Madsen.

Elefant i rommet

Hos Lizett er det mange innom som allerede har forsøkt ulike potensmidler. Hun mener selv det er viktigere at de jobber med hodet sitt. Hun beskriver ereksjonsproblemet som en elefant i rommet, som bare blir større og større.

PENSUM: Lizett har flere hyller fulle av pensumbøker. Foto: TV 2

– Det såreste for disse mennene er å snakke. Det kan være de en kjæreste eller en «one night stand» som kommer med en kommentar som dreper selvtilliten. Kanskje kjæresten sukker litt tungt fordi det ikke fungerte denne gangen heller, sier Lizett.

Slike kommentarer ser hun at kundene hennes er veldig sårbare for. På massasjebenken er gjestene nakne, fordi dette er en helhetlig behandling. For Lizett er det viktig å ikke tråkke over noen grenser, og nakenheten er valgfri.

– Mange med ereksjonsproblemer føler at de er i så «deep shit» fra før, at livet deres er over. Det er en av grunnene til at flere ikke ønsker å snakke med partneren sin om det, sier Lizett.

Advarer mot ulovlige midler

Steinar Madsen forteller at det selges mye potenspiller ulovlig over nett, og det advarer han sterkt mot å kjøpe.

– Vi har sett piller som ikke inneholder noen virkestoffer, og andre piller som inneholder så mye mengder at det nesten er farlige overdoser, sier han.

Hvis man tar en pille med for mye virkemidler, kan det få alvorlige konsekvenser. Det medisinske ordet for langvarig ereksjon er priapisme, og kan være svært smertefullt. Det kan også skape problemer i ettertid ved at regulering av blodstrømmen til penis blir forstyrret.

– Jeg kjenner til eksempler hvor pasienter har hatt ereksjoner som varer i nesten et døgn. Det kan være veldig skadelig for penis, sier Madsen.