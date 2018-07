De to verdenslederne var forsinket da de startet møtet, som finner sted i presidentpalasset i Finland mandag ettermiddag.

Trump åpnet med å gratulere Putin med et vel gjennomført fotball-VM. Han fortalte videre at en rekke spørsmål ville bli diskutert, deriblant atomnedrustning, der Trump mener det er viktig å få gjort noe for å ruste ned.

Den amerikanske presidenten sa også at han håpet på et «ekstraordinært forhold» med Putin.

– Jeg tror virkelig at verden vil se at vi kommer overens, sa han.

Russlands president Vladimir Putin var 55 minutter forsinket da han landet på finsk jord mandag.

– Her er det lite spill vi bevitner. Trump repliserte selv med å være forsinket til presidentpalasset i Helsinki etter at Putin hadde ankommet, så en bitteliten diplomatisk brytekamp der altså før det hele braket i gang, sier TV 2s reporter i Helsinki, Øystein Bogen.

Det foregår flere demonstrasjoner i den finske hovedstaden i forbindelse med møtet. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press (AP) har noen demonstranter opphold seg i nærheten av politisperringene ved presidentpalasset, mens andre har demonstrert i nærheten av landemerker andre steder i Helsinki.

Møtes én til én

Etter planen skal Trump og Putin først ha et møte én til én. Deretter skal de holde en utvidet arbeidslunsj med flere deltakere.

– Forholdet mellom USA og Russland nå er ganske dårlig. Det bedret seg dramatisk gjennom 1990-tallet, men de senere årene og etter annekteringen av Krim-halvøya, så er forholdet blitt veldig dårlig. USA har innført strengere sanksjoner mot Russland enn det EU og Norge har, sier førsteamanuensis ved institutt for sammenliknende politikk på Universitet i Bergen, Terje Knutsen, til TV 2.

Han tror imidlertid ikke at Krim og Ukraina vil bli diskutert i særlig grad under møtet.

– Sannsynligvis bare i liten grad, rett og slett fordi akkurat den problemstillingen er for stor til at de to kan gjøre veldig mye med den i løpet av et par timer. De kan kanskje starte en prosess om de ønsker, men her trenger man også å involvere Ukraina og land som Frankrike og Tyskland i den prosessen. Det er jo de som har stått bak Minsk II-avtalen, som er den skjøre våpenhvilen som eksisterer i Øst-Ukraina, legger han til.

Skylder på etterforskningen

Også President Donald Trump sier USAs forhold til Russland aldri har vært verre, og mener grunnen er den amerikanske etterforskningen av russisk valginnblanding.

– Våre relasjoner til Russland har ALDRI vært svakere takket være flere år med amerikansk dumskap, og nå den riggede heksejakten, skriver Trump på Twitter mandag.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Den amerikanske presidenten referer til spesialetterforsker Robert Mueller, den tidligere FBI-direktøren som har ansvaret for granskingen av anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016.

Kun tre dager før dagens møte med Putin ble tolv russiske militære etterretningsagenter tiltalt av Mueller.

Spesialetterforskeren og hans stab har tidligere siktet en lang rekke amerikanere og russere, blant annet for hacking av serverne til det demokratiske partiet. Et stort antall eposter ble stjålet i datainnbruddet, og lagt ut på WikiLeaks gjennom hele valgkampen i 2016.

FROKOST: Finlands president Sauli Niinisto og Donald Trump under frokostmøtet mandag morgen. FOTO: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

– Vil vise at han kan være tøff

USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda, Thor Steinhovden, tror at den amerikanske presidenten vil vise verden at han kan være tøff mot Vladimir Putin.

– For Trump handler det først og fremst å vise for hele verden at han kan prøve å tukte Putin, eller at han i det minste kan være tøff mot Putin. Han vil vise det både for demokrater i Washington, men også for sine republikanske kolleger. Det eksisterer jo til en viss grad en slags schizofren tilnærming fra Washington nå mot Russland. Knutsen nevner at forholdet ikke er spesielt godt om dagen, og det er delvis fordi egentlig begge partiene i Washington er meget skeptiske til Putin og Russland, mens du har en president i Det hvite hus, som viser litt andre toner av og til, sier han til TV 2.

– Er det noen grunn til å frykte at Donald Trump vil love for mye under dette møtet?

​– En av utfordringene er at vi ikke kommer til å vite sikkert hva de to snakker om. De skal jo være i et rom alene med tolker på samme måte som Kim Jong-un og Donald Trump var det.

– Men jeg tenker at de allierte ikke bare er bekymret på grunn av det spesifikke møtet her, de er bekymret på grunn av Trumps sin oppførsel på «G6 pluss 1»-møtet nylig, på NATO-toppmøtet og hans uttalelser nå i helgen om at han ser på Den europeiske unionen som en av mange rivaler, men europeerne svarer med at vi er jo egentlig er bestevenner, legger han til.

Programmet mandag vil avsluttes med en felles pressekonferanse.

MØTES: Finlands førstedame Jenni Haukio, USAs førstedame Melania Trump, USAs president Donald Trump og Finlands president Sauli Niinisto poserer utenfor det finske presidentpalasset. Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

Spiste frokost og skrøt av NATO

Tidligere mandag spiste USAs president Donald Trump frokost med Finlands president Sauli Niinistö før det bilaterale møtet med Russlands president Vladimir Putin.

– NATO har aldri vært sterkere. NATO har aldri vært mer sammensveiset, sa Trump da han møtte Finlands president Sauli Niinistö til frokost i forkant av møtet med Putin.

Trump fastholdt at andre allierte nå har gått med på å ta sin rettmessige del av pengebyrden i forsvarsalliansen. Tidligere mandag skrev Trump på Twitter at mange ledere fra andre NATO-land har ringt ham på telefon for å takke ham for hjelp til å bringe dem sammen og få dem til å fokusere på pengebruk.

«Vi hadde et virkelig storartet toppmøte som ble unøyaktig omtalt i mange medier. NATO er nå sterkere og rikere!» skrev Trump.

Finland er ikke medlem av NATO, men er en viktig samarbeidspartner.

​