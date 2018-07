Det bekrefter Zaman selv på Twitter mandag formiddag.

– Løslates straks! skriver han på Twitter.

Med i tweeten følger også et bilde som viser en tydelig fornøyd Zaman.

Se det første intervjuet med Zaman i videovinduet øverst i saken.

Fengslingsmøtet ble avsluttet like etter klokken 10, og han løslates mot en kausjon på 100.000 rupi, som tilsvarer ca. 7500 kroner.

Zaman opplyser selv til TV 2 han har det bra.

– Jeg er i praksis løslatt. Har det bra, skriver han i en SMS.

– Konstruert anmeldelse

– Politiet har tabbet seg ut. Konstruert anmeldelse, hvor de påstår at jeg var på to steder som ligger 40 km fra hverandre til samme tid, skriver han videre.

Pakistansk politi har også hevdet at han har forsøkt å stjele mobiltelefoner fra pakistanske politimenn.

– Det i seg selv er ganske absurd, og i tillegg har jeg blitt anmeldt for å forsøke å angripe pakistansk politi, sier han.

Under rettsmøtet i dag avviste dommeren disse påstandene fra pakistansk politi.

– Dette har blitt avvist av dommeren i dag, hun skjønte at dette bare var tull, sier Zaman.

– Aldri sett en slik brutalitet

Den profilerte journalisten ble pågrepet og fengslet fredag mens han dekket demonstrasjoner nord i landet for TV 2.

Zaman var på ferie med familie i Pakistan, men har vært forberedt på å rapportere for TV 2 ved uro i området.

Før han ble arrestert rapporterte Zaman om at politiet gikk til massepågripelser av politikere som støtter tidligere statsminister Nawaz Sharif.

Mandag formiddag forteller han til TV 2 at politiets behandling av både politikere, aktivister og journalister har vært svært brutal. Mens TV 2 snakker med Zaman står han fortsatt i håndjern, men han blir ventelig løslatt innen kort tid.

– Jeg har vært med på å dekke valg i flere land, dekket revolusjon, katastrofer og sett ganske mye etter 20 år som journalist, sier han.

– Men denne brutaliteten har jeg aldri sett maken til, verken fra politiet eller andre. Det har vært et helvete, sier han.​

– Jeg har aldri sett at de som skal håndheve lov og orden angriper politikere med stokker, slår de til blods, og så angriper de journalister, både lokale og internasjonale, forteller han videre.

Zaman hadde avtalt med TV 2 Nyhetskanalen at han skulle gå direkte fra Pakistan for å vise fram denne brutaliteten. Men bare noen minutter senere ble han selv angrepet av politiet og slått med stokker.

– Jeg har blåmerker over hele kroppen. Jeg prøvde å vise pressekortet, men det hjalp ikke. De fortsatte å slå, sier han.

Deretter ville politiet ha tak i telefonen og utstyret til Zaman. Han nektet, og ble til slutt arrestert sammen med veldig mange andre.

Etter løslatelsen har ikke Zaman noen umiddelbare planer om å reise hjem til Norge.

– Nå er jeg enda mer tent på å dokumentere det som skjer her. Jeg har ikke tenkt å sette meg på et fly selv om jeg har fått en del stokkeslag på kroppen. Jeg har tenkt til å rapportere om dette valget for å fortelle folk hvordan dette gjennomføres, sier han.

– Ekstremt voldelig atferd

Fra fengslet har Kadafi Zaman lørdag fått formidlet til TV 2 at meningen var å rapportere og å dokumentere hvordan politiet trakasserer, pågriper og stanser politiske aktivister som støttet Sharif.

«Jeg var vitne til ekstrem voldelig atferd fra politiet som brukte køller for å stanse aktivistene. I den sammenheng ble jeg angrepet og slått med køller, til tross for at jeg sa jeg var fra pressen», sa Zaman.

– Jeg er sjokkert over å se politiets oppførsel under valget i Pakistan. De stopper og arresterer åpenlyst politikere fra Muslim League N, twitret Zaman kun 45 minutter før han selv ble arrestert.

KNUSTE RUTER: Dette er en skjermdump fra videoen som viser politiets angrep på bilen Zaman og flere andre satt etter å flyktet fra politiet i Gujrat i Pakistan.

Zaman har siden pågripelsen sittet i en celle med 21 andre personer.

Opprørt og sint

TV 2 har fått tilgang til en video som viser øyeblikket han og flere andre blir pågrepet.

Videoen viser Zaman, som er ikledd et sort og hvitt skjerf, og andre personer sittende i en bil, og politibetjenter som med stokker slår på både bilen og personene i den.

Frontruten og sidevinduet på bilen er smadret og en person med en stokk stikker denne med stor kraft gjennom vinduet mot de som sitter i bilen.

Videoen fra arrestasjonen opprører TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

– Vi har mottatt videobevis som viser at Kadafi ble brutalt slått av politiet i en bil. Jeg blir veldig opprørt og sint av å se på den videoen og jeg opplever dette som et brutalt angrep på pressefriheten og en norsk journalist, sa Solbrække.

Kadafi Zaman har tidligere fortalt at han og mange andre ble slått gjentatte ganger under arrestasjonen.