Brannsjef James Maxon i Sandoval County bekrefter at tre personer omkom i ulykken overfor CBS News.

Ulykken skjedde søndag kveld norsk tid på motorveien Interstate 25 like nord for byen Bernalillo i Sandoval County i New Mexico.

I tillegg til bussen var en mindre lastebil og to personbiler involvert i kollisjonen.

– Dette er definitivt en av de verste ulykkene jeg har sett i min karriere, sier han til CBS.

Til Albuquerque Journal Keith Elder i Sandoval-politiet at massekollisjonen startet med at en sørgående bil krasjet inn i en bil foran seg. Sjåføren i denne bilen omkom da den krasjet inn i motorveiens midtdeler.

Vraket førte til at bussen med 35 passasjerer, som også kom kjørende sørover, måtte gjennomføre en kraftig unnamanøver. Bussåføren mistet kontroll, og bussen ble liggende på siden på tvers av begge motgående kjørefelt.

En mindre lastebil på kollisjonskurs med bussen forsøkte å svinge unna, men endte opp med å kollidere med bussen før den kom over i motsatt kjørefelt.

Flere personer satt fastklemt etter ulykken og måtte skjæres løs. Skadeomfanget på de 24 skadde er foreløpig uklart, men flere skal ifølge Maxon være kritisk skadet.

Bortsett fra den omkomne i personbilen er det uvisst hvilke kjøretøy de to andre omkomne befant seg i.

Totalt ble 20 personer fraktet til sykehus i nærheten.