Journalisten ber Trump om å utpeke hvem han mener er hans «største globale fiende akkurat nå».

– Vel, jeg mener vi har mange fiender. Jeg mener EU er en fiende, se hva de gjør med oss innen handel. Nå skulle du ikke trodd det om EU, men de er en fiende, sier Trump til CBS.

– Russland er en fiende i visse henseender. Kina er en fiende økonomisk, helt klart en fiende. Men det betyr ikke at de er slemme. Det betyr ingenting. Det betyr at de er konkurransedyktige, sier presidenten i intervjuet, som ble gjort på Trumps golfanlegg i Skottland lørdag.

USA er midt inne i en handelsstrid med blant andre EU og Kina etter at Trump innførte høy toll på en rekke varer på grunn av amerikanernes handelsunderskudd med omverdenen.

Trump møter mandag Russlands president Vladimir Putin til toppmøte i Finland etter å ha tilbrakt helgen i Storbritannia. Tidligere i uka var han på NATO-toppmøte med regjeringssjefer fra blant annet EU. Der tok Trump et nytt oppgjør med de NATO-allierte som han mener bruker for lite penger på forsvar.

Går til Putin-møte med lave forventninger

USAs president Donald Trump sier at han går til møtet med sin russiske motpart Vladimir Putin med lave forventninger.

I CBS-intervjuet sier USAs president at møtet sikkert ikke kommer til å gå dårlig, han utelukker sågar ikke at det kan komme noe godt ut av samtalen med den russiske presidenten.

Trump sier også at han ikke har tenkt å be Putin utlevere de tolv russiske etterretningsagentene som fredag ble tiltalt av en storjury i USA for å ha blandet seg opp i det amerikanske presidentvalget i 2016 gjennom omfattende dataangrep.

– Men jeg kommer helt sikkert til å ta opp spørsmålet om innblanding, legger Trump til.

Russland håper på lettelser

Senator Konstantin Kosatsjev, som leder utenrikskomiteen i Det russiske føderasjonsrådet (overhuset i nasjonalforsamlingen), sier han håper møtet vil bedre forholdet mellom USA og Russland og at sanksjoner mot russiske politikere blir løftet.

– Dette ville være positive signaler fra amerikanerne og noe som vil bli satt stor pris på i Russland, sier Kosatsjev til DPA.

De siste årene har USA utvist en rekke russiske diplomater og stengt russiske konsulater – tiltak som Russland har svart på med samme mynt.

​

